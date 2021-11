Concerti in Italia nel 2022: le date e gli eventi confermati dei più grandi artisti italiani nel nostro paese.

Se tutto andrà come speriamo, il 2022 sarà il vero anno del ritorno della grande musica dal vivo. Sono già stati organizzati e confermati tantissimi concerti per il prossimo anno, il primo, si spera, post-pandemia. Tutti sono pronti a tornare a riempire palazzetti, stadi, teatri e venue uniche per emozionarsi con i propri artisti preferiti. Non mancheranno i mega show internazionali, ma grande attenzione è posta anche sulle nostre star, da Vasco Rossi ad Alessandra Amoroso, passando per Ligabue, Ultimo, i Maneskin e tanti altri ancora. Ecco tutte le date fin qui confermate.

Alessandra Amoroso

Concerti in Italia nel 2022

Sono tantissimi gli artisti italiani che saranno impegnati in tour e concerti nel 2022. Ce n’è per tutti i gusti: grandi nomi del pop, leggende del nostro rock, tantissime star del rap e cantanti amati dai più (o meno) giovani. Facciamo un recap di tutti principali live già confermati:

– Massimo Ranieri dal 4 gennaio nei principali teatri italiani

– Carmen Consoli dal 7 gennaio nei principali teatri italiani

– Enrico Nigiotti dal 12 gennaio nei principali teatri italiani

– Gazzelle dal 15 gennaio nei principali palazzetti italiani

– Junior Cally dal 15 gennaio nei principali club italiani

– Il Tre dal 16 gennaio nei principali teatri e club italiani

– Marco Masini dal 17 gennaio nei principali teatri italiani

– Angelo Branduardi dal 19 gennaio nei principali teatri italiani

– Sangiovanni dal 22 gennaio nei principali club e palazzetti italiani

– Tony Effe dal 22 gennaio nei principali club italiani

– Aka 7even dal 24 gennaio nei principali club italiani

– Claudio Baglioni dal 25 gennaio nei principali teatri italiani

– Gaia dal 26 gennaio nei principali club italiani

– Marracash dal 29 gennaio nei principali palazzetti italiani

– Gianluca Grignani dal 29 gennaio nei principali palazzetti italiani

Gianluca Grignani

– Edoardo Bennato dal 1° febbraio nei principali teatri italiani

– Raf/Tozzi dal 7 febbraio nei principali teatri italiani

– Dodi Battaglia dal 12 febbraio nei principali teatri italiani

– Capo Plaza dal 17 febbraio nei principali club e teatri italiani

– Mannarino dal 17 febbraio nei principali palazzetti italiani

– Willie Peyote dal 18 febbraio nei principali teatri italiani

– Caparezza dal 19 febbraio nei principali palazzetti italiani

– Tiromancino dal 25 febbraio nei principali palazzetti e teatri italiani

– Ermal Meta dal 26 febbraio nei principali palazzetti italiani

– Gemitaiz e MadMan dal 28 febbraio nei principali palazzetti italiani

Ermal Meta

– Salmo dal 1° marzo nei principali palazzetti italiani

– Gianna Nannini dal 1° marzo nei principali teatri italiani

– Nino D’Angelo dal 3 marzo nei principali teatri italiani

– Pinguini Tattici Nucleari dal 3 marzo nei principali club italiani

– Fulminacci dal 3 marzo nei principali club italiani

– Sottotono dal 3 marzo nei principali club italiani

– Rocco Hunt dal 4 marzo nei principali club italiani

– Massimo Pericolo dal 5 marzo nei principali club italiani

– Fiorella Mannoia dal 6 marzo nei principali teatri italiani

– Brunori Sas dal 9 marzo nei principali palazzetti italiani

– Negramaro dal 10 marzo nei principali palazzetti italiani

– Franco126 dal 17 marzo nei principali palazzetti italiani

– Ariete dal 17 marzo nei principali teatri e club italiani

– La Rappresentante di Lista dal 17 marzo nei principali club italiani

– Frah Quintale dal 19 marzo nei principali club italiani

– Ernia dal 19 marzo nei principali club italiani

– Aiello dal 21 marzo nei principali club italiani

– Tommaso Paradiso dal 26 marzo nei principali palazzetti italiani

– Subsonica dal 27 marzo nei principali club italiani

– Michele Zarrillo dal 28 marzo nei principali teatri italiani

Michele Zarrillo e Zucchero

– Anastasio dal 6 aprile nei principali club italiani

– Fast Animals and Slow Kids dal 7 aprile nei principali club italiani

– Roberto Vecchioni dall’8 aprile nei principali teatri italiani

– Sfera Ebbasta dall’11 aprile nei principali palazzetti italiani

– Samuele Bersani dal 14 aprile nei principali teatri italiani

– Rkomi dal 16 aprile nei principali teatri e club italiani

– Baby K dal 22 aprile nei principali club italiani

– Zucchero dal 25 aprile all’Arena di Verona

– Irama dal 26 aprile nei principali palazzetti italiani

– Liberato dal 26 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– Deddy dal 26 aprile nei principali club italiani

Irama

– Modà dal 2 maggio nei principali palazzetti italiani

– Fred De Palma dal 5 maggio nei principali club italiani

– Achille Lauro dal 6 maggio nei principali club italiani

– Francesco Gabbani dal 6 maggio nei principali palazzetti italiani

– Mahmood dal 10 maggio nei principali club italiani

– Mario Biondi dal 15 maggio nei principali teatri italiani

– Paolo Conte dal 16 maggio nei principali teatri italiani

Paolo Conte

– Il Volo dal 3 giugno all’Arena di Verona e in altre location

– Claudio Baglioni dal 4 giugno alle Terme di Caracalla di Roma

– Carl Brave dal 12 luglio nelle principali location italiane

– Gigi D’Alessio dal 6 ottobre nei principali teatri italiani

– Francesco Renga dal 17 ottobre nei principali teatri italiani

Concerti negli stadi in Italia nel 2022

Arene e stadi torneranno ad essere grandi protagonisti la prossima estate con tanti concerti non solo di artisti internazionali, ma anche di big della nostra musica. A partire dall’unico e inimitabile Vasco. Ecco i migliori concerti in Italia negli stadi:

– Vasco Rossi dal 21 maggio nei principali stadi e arene italiane

– Gianna Nannini il 28 maggio all’Artemio Franchi di Firenze

– Ligabue il 4 giugno all’RCF Arena di Campovolo (Reggio Emilia)

– Ultimo dal 5 giugno nei principali stadi italiani

– Cesare Cremonini dal 9 giugno nei principali stadi italiani

– Antonello Venditti e Francesco De Gregori il 18 giugno all’Olimpico di Roma

– Marco Mengoni dal 19 giugno nei principali stadi italiani

– Salmo dal 3 luglio nei principali stadi italiani

– Maneskin il 9 luglio al Circo Massimo di Roma

– Max Pezzali dal 10 luglio nei principali stadi italiani

– Alessandra Amoroso il 13 luglio al San Siro di Milano

Per consultare l’intera lista di concerti, compresi i migliori concerti stranieri, e per acquistare i biglietti visita il sito TicketOne.