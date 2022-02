Gloria Nicoletti è la dama di Uomini e Donne che ha catturato l’attenzione di tantissimi telespettatori. Scopriamo insieme chi è e tutte le curiosità in merito alla sua vita privata

Uomini e Donne chi è Gloria Nicoletti che negli ultimi mesi ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi? La signora è una new entry del Trono Over che fin da subito ha catturato l’interesse dei telespettatori e di alcuni cavalieri del parterre maschile.

Il suo carattere diretto e a tratti pungente è emerso durante la conoscenza con Armando Incarnato, terminata nel giro di pochissime settimane. La dama di Uomini e Donne dopo la fine del suo rapporto con il cavaliere partenopeo aveva intrapreso la conoscenza con Mirko con cui, ha una grande intesta mentale e con cui si sentiva a suo agio.

Gloria Nicoletti ha catturato l’interesse e la curiosità dei telespettatori ma chi è davvero la dama del Trono Over? Conosciamola meglio e scopriamo alcuni dettagli della sua vita privata!

Uomini e Donne chi è Gloria Nicoletti dama del Trono Over

La dama del parterre femminile vive a Roma ed ha circa quarant’anni ed è entrata a far parte del programma di Maria De Filippi da poco meno di un anno. Grazie al suo carattere e al suo modo di fare sincero e diretto, Gloria ha fin da subito catturato l’attenzioni di diversi cavalieri ma senza riuscire a trovare il vero amore.

Nicoletti per farsi conoscere al meglio ha rilasciato anche una piccola intervista all’interno del magazine di Uomini e Donne spiegando la sua voglia di innamorarsi. La dama non è interessata al classico colpo di fulmine ma bensì ha intenzione di costruire una relazione solida che possa durare nel corso degli anni.

Quando aveva solamente vent’anni Gloria si innamorò perdutamente di una persona molto più grande di lui con cui si sposò e nacque il suo primo bambino. Dopo la separazione dal suo primo marito, la dama non è riuscita più a trovare l’amore ed ora, a Uomini e Donne spera di realizzare il suo più grande sogno.