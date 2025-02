Tutte le Chiarificazioni per la Sanatoria nelle FAQ

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le linee guida del Decreto Salva Casa, mirate a chiarire le opportunità di regolarizzazione degli immobili. Tra le principali novità, si introduce il silenzio-assenso per le pratiche edilizie: se il Comune non risponde entro 45 giorni, la richiesta è automaticamente accettata. Questo cambiamento, associato all’istituzione di sportelli unici comunali, mira a ridurre i tempi di attesa, offrendo maggiore certezza ai proprietari.

Le linee guida evidenziano anche la semplificazione della verifica dei titoli edilizi, consentendo di dimostrare la conformità edilizia partendo dall’ultima modifica effettuata. Il nuovo decreto facilita la sanatoria per interventi su immobili vincolati paesaggisticamente, previsti anche per modifiche che aumentano volume o superficie. Per la sanatoria è necessario un sub-procedimento di compatibilità paesaggistica; in caso di mancata risposta, la domanda è automaticamente approvata.

In aggiunta, viene semplificata la regolarizzazione delle varianti antecedenti al 1977, ora sanabili se autorizzate da un titolo edilizio precedente, senza ulteriori verifiche. Inoltre, il decreto permette di avviare procedimenti edilizi a “finalità multipla” con un’unica richiesta, riducendo i tempi burocratici.

Infine, il sistema sanzionatorio viene riformato: le multe variano in base al tipo di irregolarità e all’aumento del valore dell’immobile, con sanzioni per la “doppia conformità attenuata” che vanno da 1.032 a 10.238 euro. Se l’intervento non comporta un aumento di valore, il Comune applica la sanzione minima, senza coinvolgere l’Agenzia delle Entrate.