tutte le caratteristiche del famoso pesce giapponese

La bellissima e colorata carpa koi ha delle caratteristiche ben precise e noi cercheremo di conoscerle tutte nel dettaglio.

Il pesce ornamentale più famoso del mondo è sicuramente la carpa koi. Si tratta di un pesce che arriva dal Giappone e che per i giapponesi ha un lungo elenco di significati e di virtù.

In questo articolo proveremo a conoscere più da vicino la carpa koi esplorando tutte le sue caratteristiche e le sue abitudini. Così, quando la vedrete in un laghetto o in un parco ne saprete molto di più.

Nella cultura giapponese è un animale molto prezioso e vedremo anche quali valori porta con sé e come mai ha un significato così importante.

Carpa koi: tutte le caratteristiche

La carpa koi è la variante ornamentale della carpa comune. Si chiama anche carpa giapponese oppure nishikigoi. Mentre la carpa comune si presenta con un colore bruno sul dorso e bianco-giallastro sul ventre, la carpa koi è molto colorata. Ecco perché è così apprezzata e usata come ornamento nei parchi e nei laghetti.

Vedere tanti pesci colorati che nuotano vicini è un piacere per la vista. Inoltre, anche il loro carattere curioso è estremamente bello e simpatico da vedere. Ma continuiamo a conoscerli meglio.

I primi esemplari vennero letteralmente creati nel V secolo a.C. dalla dinastia Jin. Gli allevatori li chiamavano semplicemente “koi”, che singifica “carpa”. Dal Giappone vennero poi trasportati dagli antichi Romani verso occidente. Da subito, visti i colori sgargianti, sono stati impiegati nelle grandi abitazioni private nelle fontane e nei laghetti come ornamento.

Nel 1914 a Tokyo ci fu la prima esposizione completa di questo pesce e da quel momento divenne famoso in tutto il mondo. Ad oggi si contano ben 22 varietà diverse con colori che vanno dal bianco al nero, dall’arancione al rosso. Presente in alcuni esemplari anche il blu, l’oro, il giallo e il color crema.

Le caratteristiche fisiche

Oltre ai colori che abbiamo appena elencato, questo tipo di carpe hanno delle dimensioni piuttosto grandi, la femmina è più grande del maschio. Inoltre, il maschio ha delle protuberanze sulla testa che si chiamano “tubercoli nuziali” e delle pinne più sottili.

Come si può vedere, nasce dal pesce rosso, ma adesso fa parte di una specie a sé stante. Si tratta di un pesce molto forte e pieno di energia, tanto che riesce a nuotare controcorrente senza problemi. Tuttavia, ama stare in acque tranquille dove è sempre in movimento.

Le carpe koi sono molto longeve. Pensate che è esistito un esemplare che ha vissuto per ben 226 anni. Inoltre, hanno un’ottima memoria, sanno perfettamente dove le persone danno loro del cibo e in quale momento della giornata.

Allevamento e alimentazione

L’ambiente ideale per questi pesci deve avere una temperatura compresa tra 15 e 25 gradi. Al di sotto il loro sistema immunitario entra in crisi. Il laghetto deve essere profondo e sempre pulito.

Sono pesci onnivori, quindi mangiano di tutto: alghe, insetti, piccoli invertebrati, ma anche frutta e verdura. D’inverno una carpa giapponese mangia di meno e in commercio è disponibile un mangime specifico per darle tutti i nutrienti di cui ha bisogno.

Significato

Per la cultura giapponese, la carpa dai tanti colori ha il significato di virtù, di forza e di coraggio. Quando una carpa sta per essere uccisa rimane impassibile come un samurai ed è per questo che si sono diffuse queste qualità. A volte, però, assume anche il valore di sentimenti forti e profondi come l’amore e l’amicizia.