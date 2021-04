L’Eurovision Song Contest si svolgerà a Rotterdam nel mese di maggio 2021. Ecco tutte le canzoni che gareggeranno durante la kermesse musicale.

Dopo il rinvio dell’anno scorso causa COVID-19, quest’anno l’Eurovision Song Contest si terrà nella città di Rotterdam, nei Paesi Bassi, nel mese di maggio del 2021. In totale, in gara, saranno presentati 39 brani, escluso quello della Bielorussia che si è ritirata dalla manifestazione. A rappresentare l’Italia, inoltre, ci saranno i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione di Sanremo.

Eurovision Song Contest 2021 si svolgerà a Rotterdam: ecco le date

L’Eurovision Song Contest 2021 si terrà a Rotterdam. Nella città olandese, giungeranno 39 rappresentanti dei diversi paesi europei, ad esclusione della Bielorussia. Saranno i Maneskin – vincitori di Sanremo 2021 – a rappresentare l’Italia durante questa attesissima manifestazione musicale, durante la quale si esibiranno con il brano Zitti e buoni.

Il video di Zitti e buoni:

Come ricorderete, è stata rimandata, l’anno scorso, a causa della pandemia di Coronavirus. Le semifinali della kermesse musicale europea si terrà dal 18 al 22 maggio 2021 e potrà essere vista su Rai 4 e su RaiPlay. La finale, invece, sarà trasmessa, il 20 maggio, su Rai 1 e Radio 2.

Le canzoni che saranno presenti in gara

Di seguito, vi elenchiamo i titoli delle canzoni che saranno eseguite nel corso della manifestazione musicale europea, che si terrà nei Paesi Bassi, dai diversi artisti che gareggeranno, rappresentando le rispettive nazioni.

Albania: Anxhela Peristeri – Karma

Austria: Vincent Bueno – Amen

Australia: Montaigne – Technicolour

Azerbaigian: Efendi – Mata Hari

Belgio: Hooverphonic – The Wrong Place

Bulgaria: Victoria – Growing Up Is Getting Old

Svizzera: Gjon’s Tears – Tout l’Univers

Cipro: Elena Tsagkrinou – El diablo

Rep. Ceca: Benny Cristo – Omaga

Germania: Jendrik – I Don’t Feel Hate

Danimarca: Fyr & Flamme – Øve os på hinanden

Estonia: Uku Suviste – The Lucky One

Spagna: Blas Cantó – Voy a quedarme

Finlandia: Blind Channel – Dark Side

Francia: Barbara Pravi – Voilà

Regno Unito: James Newman – Embers

Georgia: Tornik’e Kipiani – You

Grecia: Stefania – Last Dance

Croazia: Albina – Tick-Tock

Irlanda: Lesley Roy – Maps

Israele: Eden Alene – Set Me Free

Islanda: Daði & Gagnamagnið – 10 Years

Italia: Maneskin – Zitti e Buoni

Lituania: The Roop – Discoteque

Lettonia: Samanta Tina – The Moon Is Rising

Moldavia: Natalia Gordienko – Sugar

Macedonia del Nord: Vasil Here – I Stand

Malta: Destiny – Je me casse

Olanda: Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

Norvegia: Tix Fallen – Angel

Polonia: Rafal Brzozowski – The Ride

Portogallo: The Black Mamba – Love Is on My Side

Romania: Roxen – Amnesia

Serbia: Hurricane – Loco loco

Russia: Maniža – Woman

Svezia: Tusse – Voices2

Slovenia: Ana Soklic – Amen

San Marino: Senhit feat. Flo Rida – Adrenalina

Ucraina: Go_A – Šum

