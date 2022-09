tutte le canzoni della band

Negramaro in tour nel 2022: la possibile scaletta dei concerti unplugged del gruppo salentino nei teatri italiani.

Tutto pronto per la partenza del tour unplugged dei Negramaro nei principali teatri italiani. La band salentina guidata da Giuliano Sangiorgi è pronta a presentare dal vivo le canzoni dei suoi ultimi progetti discografici, tornando a suonare a distanza di tre anni dalla fine dell’Amore che torni Tour del 2019 nei palazzetti. In mezzo una pandemia lunga oltre due anni e il continuo rinvio di concerti che avrebbero dovuto aver luogo già oltre un anno fa. Scopriamo insieme la possibile scaletta delle canzoni che verranno suonate in una veste acustica.

Negramaro in tour nel 2022

Hanno dovuto rinviare i propri live, hanno dovuto rinunciare ai palazzetti e alla versione elettrica dei loro brani, ma i Negramaro non hanno alcuna intenzione di fermarsi o di arrendersi. A distanza di tre anni dai loro ultimi live, ripartono dai teatri e da una serie di spettacoli unplugged in grado di regalare emozioni, se possibile, ancora più amplificate.

Negramaro

Ecco il calendario di tutti i concerti in programma a partire dal 28 settembre ad Aosta:

– 28 settembre al Palais di Saint Vincent (Aosta)

– 30 settembre, 1° e 3 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano

– 7 e 8 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo

– 10 e 11 ottobre al Teatro Creberg di Bergamo

– 13 e 14 ottobre al Gran Teatro Morato di Brescia

– 16 e 17 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova

– 19 e 20 ottobre al Tuscany Hall di Firenze

– 22 e 23 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli

– 25 e 26 ottobre al Teatro Politeama Greco di Lecce

– 28 e 29 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania

– 31 ottobre, 1° e 3 novembre al Teatro Team di Bari

– 5 e 6 novembre al Grana Padano Theatre di Mantova

– 8 e 9 novembre all’Auditorium del Lingotto G. Agnelli di Torino

– 11 novembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna

– 13, 14 e 15 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma

La scaletta dei concerti dei Negramaro

Al momento non è ancora possibile leggere la scaletta dei concerti della band salentina di Giuliano Sangiorgi. Tra l’altro, con un repertorio così vasto, è possibile che il gruppo scelga anche di modificare la setlist da concerto a concerto. Per avere un’idea, proviamo a rileggere la scaletta dei loro ultimi concerti, quelli del 2019:

– Fino all’imbrunire

– Ti è mai successo?

– La prima volta

– Estate

– Sei tu la mia città

– Il posto dei santi

– Ridammi indietro il mio cuore

– Mi basta

– Amore che torni

– Attenta

– Parlami d’amore

– Per uno come me

– L’amore qui non passa

– Solo per te

– Solo tre minuti/Sei

– Pezzi di te

– Lo sai da qui

– Tutto qui accade

– L’immenso

– Via le mani dagli occhi

– Ci sto pensando da un po’

– Senza fiato

– Mentre tutto scorre

– Nuvole e lenzuola

Alcuni di questi brani potrebbero essere sostituiti dai pezzi più importanti del loro ultimo album, Contatto, come la title track, Noi resteremo in piedi, Non è vero niente, La cura del tempo, Ora ti canto il mare e altre ancora.