tutte le canzoni del rapper

Emis KIlla, la scaletta dei concerti del 2022 per celebrare i dieci anni de L’erba cattiva: tutte le canzoni.

Tempo di festa, tempo di celebrazioni. Non tanto per il Natale, quanto per i dieci anni di un album che ha fatto la storia del rap italiano: L’erba cattiva. Emis Killa è pronto a godersi un attesissimo mini tour in questo finale di 2022, per celebrare al meglio uno dei dischi che lo hanno imposto maggiormente come uno dei big della scena rap milanese e non solo. Otto concerti in poco più di due settimane, dal 2 al 18 dicembre, per fare ancora una volta la storia. Ecco la possibile scaletta dei live del killer della Brianza.

Emis Killa: le date del tour 2022

Otto appuntamenti imperdibili per il rapper milanese, che avrà modo di festeggiare con tutti i suoi fan il successo di un album pubblicato nel gennaio 2012, il primo disco vero e proprio della sua invidiabile carriera.

Emis Killa

Si parte il 2 dicembre dal Campus Industry Music di Parma, prima di una serie di live straordinari ai Magazzini Generali di Milano: il 4, il 5, il 7, l’8, il 9 e il 12 dicembre. Sei concerti di fila, per poter accogliere nella stessa location tutti i fan che da anni lo seguono con grande affetto. E per finire, il 18 dicembre il rapper scenderà fino a Roma, o meglio a Ciampino, per regalare anche ai fan capitolini un live all’Orion Live Club.

La scaletta dei concerti di Emis Killa

Non conosciamo i dettagli sulla setlist che presenterà il rapper in questa festa straordinaria per i dieci anni di L’erba cattiva. Potrebbero esserci, durante i vari live, anche degli ospiti d’onore, per il momento non annunciati. Quel che sembra sicuro, è che ci sarà spazio per tante canzoni tratte dalla tracklist del primo storico album del killer. Queste tutte le tracce della gold edition del disco:

1 – Sulla luna

2 – Cashwoman

3 – Paroel di ghiaccio

4 – Dietro front

5 – Come un pitbull

6 – Ognuno per sé

7 – L’erba cattiva

8 – Cocktailz

9 – Nice Pic

10 – Nei guai

11 – Giusto o sbagliato

12 – Il mondo dei grandi

13 – Tutto quello che ho

14 – Il peggiore

15 – Di.enne.a

16 – È meglio così

17 – Chissà se

18 – Il king

19 – Più rispetto

Possibile però anche la presenza di alcune tra le canzoni più amate del suo repertorio, tratte dagli altri album, oltre che i singoli rilanciati in anni più recenti. Di seguito la setlist di un suo concerto al Carroponte nel 2019:

– Open Water

– Donald Trump

– Adios

– Linda

– L’erba cattiva

– Batman

– Cocaina

– Serio

– Fuoco e benzina

– Dimmelo

– Sono cazzi miei

– Sulla luna

– Blocco boyz

– Balla col diavolo

– Quella foto di noi due

– Montecarlo

– Como te

– Cult

– Il mondo dei grandi

– Gucci Benz

– Claro

– Supernova

– Non è facile

– Supereroe

– Rollercoaster

– Mon fre

– Maracana

– Mille strade

– Parole di ghiaccio

– Di.enne.a