tutte le canzoni all’Arena di Verona

Ligabue è pronto per la sua serie di concerti all’Arena di Verona nel 2022: ecco la possibile scaletta del rocker di Correggio.

I trent’anni in un giorno sono ormai alle spalle e per Ligabue è arrivato il momento di voltare pagina e di tuffarsi sul secondo grande appuntamento del suo 2022: la residency all’Arena di Verona. Dal 27 settembre il rocker è atteso da una serie di concerti straordinari in una delle location da concerti più importanti in Italia, e tutto fa credere che ancora una volta ci sarà da divertirsi. Scopriamo insieme quale potrebbe essere la possibile scaletta di questi live.

Ligabue all’Arena di Verona

Saranno ben sette i concerti del rocker di Correggio all’Arena di Verona, per celebrare ancora una volta i suoi trenta e più anni di carriera. Dopo il grande evento di Campovolo dello scorso 4 giugno, il Liga si regala un nuovo bagno di folla, stavolta in un contesto più intimo ma non meno affascinante.

Luciano Ligabue

Un vero e proprio residency show prima di portare la sua musica in giro per l’Europa. Dopo aver suonato il 27, 29 e 30 settembre, e poi il 1° 3, 4 e 6 ottobre a Verona, il Liga volerà infatti il 26 a Barcellona, il 28 a Bruxelles, il 30 a Parigi e il 31 a Londra.

La scaletta dei concerti di Ligabue

Non è ancora possibile prevedere quale sarà la scaletta di Ligabue in questi concerti del 2022, in particolare per i sette appuntamenti all’Arena di Verona. Probabile che qualcosa possa cambiare da una serata all’altra, con un repertorio vasto come il suo che permette un’ampia scelta. Per poter avere un’idea, però, possiamo basarci sulla setlist che abbiamo vissuto insieme a Campovolo lo scorso giugno:

– Non cambierei questa vita con nessun’altra

– Balliamo sul mondo

– L’odore del sesso

– Niente paura

– Il sale della terra

– Ho smesso di tacere

– Marlon Brando è sempre lui

– Bar Mario

– Non è tempo per noi

– Musica ribelle

– Ho messo via

– Piccola stella senza cielo

– A che ora è la fine del mondo?

– L’amore conta

– Luci d’America

– Il giorno dei giorni

– Buonanotte all’Italia

– Il mio nome è mai più

– I ‘ragazzi’ sono in giro

– Ti sento

– Eri bellissima

– Il giorno di dolore che uno ha

– Quella che non sei

– Certe notti

– Sulla mia strada

– Una vita da mediano

– Il meglio deve ancora venire

– A modo tuo

– Questa è la mia vita

– Tra palco e realtà