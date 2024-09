Tutta la lineup ufficiale: modelli Pro, Pro XL e Pro Fold

Si è recentemente svolto l’evento di presentazione dei nuovi modelli di smartphone Google Pixel 9, tra cui Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold, quest’ultimo non disponibile in Italia. Tra le novità più significative si trovano il processore Tensor G4, un nuovo design e varie funzionalità di intelligenza artificiale. Google promette sette anni di aggiornamenti per questi dispositivi.

Il design dei Pixel 9 standard si distingue rispetto ai modelli Pro e Pro XL: i modelli standard presentano un vetro lucido e una cornice satinata, mentre i modelli Pro hanno una cornice lucida e un vetro satinato. In tema di intelligenza artificiale, sono stati introdotti Gemini Nano e Gemini Live, oltre a un’app meteo potenziata da AI, miglioramenti per le chiamate e nuove opzioni fotografiche, come la funzione “Aggiungimi” che consente di inserire una persona mancante in una foto di gruppo.

Le specifiche tecniche dei modelli disponibili in Italia sono le seguenti:

Google Pixel 9:

Display: OLED da 6,3″

Storage: 128/256GB

RAM: 12GB

Batteria: 4700mAh con ricarica rapida 27W e wireless 15W

Fotocamera posteriore: 50MP + 48MP con Super Res Zoom fino a 8x

Prezzo: 899€ per il modello da 128GB, 999€ per quello da 256GB, disponibile dal 22 agosto.

Google Pixel 9 Pro:

Display: OLED da 6,3″

Storage: 128/256/512GB

RAM: 16GB

Batteria: 4700mAh con ricarica rapida 27W e wireless 21W

Fotocamera posteriore: 50MP + 48MP + 48MP con Super Res Zoom fino a 30x

Prezzo: 1099€ per il modello da 128GB, disponibile a settembre.

Google Pixel 9 Pro XL:

Display: OLED da 6,8″

Storage: 128/256/512GB o 1TB

RAM: 16GB

Batteria: 5060mAh con ricarica rapida 37W e wireless 23W

Prezzo: 1199€ per il modello da 128GB, disponibile dal 22 agosto.

Tutti i dispositivi presentano una certificazione IP68, riconoscimento facciale e un sensore di impronte digitali. Sono già disponibili in prevendita anche su Amazon, con diverse promozioni in base alle esigenze di archiviazione.