Da circa una settimana Beatrice Valli, Marco Fantini ed i loro tre figli sono in quarantena perché hanno scoperto di essere positivi al Covid dopo una vacanza a Forte dei Marmi.

“Sono positivi anche i bimbi ma quello che sta un po’ peggio è Marco, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura. È separato, perché è quello che sta un pochino peggio rispetto a noi. Era qualche giorno che non stavamo benissimo ma non avevamo nessun sintomo. Abbiamo comunque deciso di restare in casa, io dovevo tornare a Milano, ovviamente dovevo fare prima il tampone. Noi ogni due giorni eravamo tamponati per questioni di lavoro e spostamenti. Avevamo deciso di farlo stamattina e siamo risultati tutti positivi. L’unico che non stava benissimo era Marco ma non aveva sintomi influenzali così grossi e quindi abbiamo cercato di rimanere in casa in questi giorni. Le vacanze penso che le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma non credo che il Covid sparirà nel frattempo”.

Ovviamente la notizia ha suscitato un marasma di polemiche perché i due ex volti di Uomini e Donne, 26 anni lei, 29 anni lui, avrebbero dovuto teoricamente essere già vaccinati considerando che hanno aperto le vaccinazioni ai nati a fine anni ’90 da circa due mesi.

Messa davanti all’evidenza, Beatrice Valli ha giustificato il suo non-vaccino parlando di problemi medici.

“Ho fatto una cura ormonale di sei mesi piuttosto tosta e non posso fare il vaccino almeno fino a fine ottobre. Da ottobre potrò vaccinarmi anche io”.

Beatrice Valli: “I vaccinati vanno a giro senza mascherina e appestano tutti”

Scatenando successivamente una polemica entrando nel merito della funzionalità del vaccino.

“Comunque i vaccinati possono essere contagiati e contagiare. […] I vaccinati vanno in giro come se nulla fosse senza mascherina pur non sapendo che possono passarlo a chiunque e prenderlo. […] Gli incoscienti sono quelle persone che girano, seppur vaccinati, senza controllarsi o senza mascherine e appestano tutti”.

Beatrice Valli, laureata all’Università della Vita presso la facoltà di Facebook ed Instagram, ci ha così spiegato che i vaccini non ti rendono immune al virus al 100%, come se già non fosse una cosa nota. Non ha però ricordato una cosa importante: chi si vaccina, oltre ad avere una minore possibilità di contrarre il virus, qualora lo prendesse avrebbe dei sintomi più blandi e la sua carica virale nel contagiare gli altri sarebbe più debole. Decidere di non vaccinarsi perché “tanto anche i vaccinati possono prendere il Covid” è una tesi da persone ignoranti. Ergo: VACCINATEVI.