Tutor Five: l’intelligenza artificiale per studiare in Italia

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il mondo dell’istruzione, offrendo vari strumenti a disposizione degli studenti. Applicazioni come ChatGPT e Socratic sono particolarmente utili per svolgere compiti e chiarire dubbi in materie come la matematica. Servizi come Grammarly supportano il miglioramento dell’inglese scritto, mentre piattaforme come Duolingo e Babbel propongono esercizi personalizzati per l’apprendimento delle lingue.

In questo contesto si inserisce Tutor Five, una nuova funzionalità di Alexa, il popolare assistente vocale di Amazon. Questo strumento è progettato per aiutare gli studenti a organizzare il loro tempo, rendendo lo studio più autonomo e efficace. Alexa, già utilizzata per funzioni come promemoria o controllo degli elettrodomestici, si trasforma in un tutor virtuale che semplifica la gestione quotidiana dei compiti.

Il momento dei compiti può spesso generare stress sia per gli studenti che per i genitori, in particolare per coloro con Bisogni Educativi Speciali (BES). Tutor Five mira a migliorare l’esperienza scolastica e a favorire l’indipendenza negli studenti, grazie a funzioni integrate in una routine quotidiana. Tra queste, vi sono una routine di studio personalizzata, un calendario digitale, un timer per gestire le ore di studio, note per i genitori e promemoria vocali.

I benefici di Tutor Five sono confermati da dati raccolti presso il Centro FIVE, dove l’80% degli studenti ha riportato un miglioramento dell’organizzazione nello studio. L’uso regolare di Alexa ha contribuito a ridurre i tempi di procrastinazione e ha aumentato il tempo di concentrazione degli studenti. Anche i genitori hanno notato un cambiamento significativo nelle abitudini di studio, con un aumento dell’autonomia e della responsabilità nei ragazzi.