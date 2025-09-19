Tutele assicurative per studenti e sicurezza sul lavoro

Il governo ha deciso di mantenere le tutele assicurative per i ragazzi coinvolti nei programmi di alternanza scuola-lavoro anche per il prossimo periodo. Questa estensione sarà inclusa nel nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro, atteso in consiglio dei ministri a breve. La ministra del Lavoro ha annunciato ulteriori interventi per migliorare la sicurezza e la formazione.

Il decreto, che è in fase di rifinitura, prevede anche misure specifiche per gli ambienti di lavoro definiti “spazi confinati”, come silos e gallerie, nei quali verranno rafforzate le norme di sicurezza. Tra le novità, è previsto l’uso di piattaforme informative per raccogliere dati sui contratti dei lavoratori e sui corsi formativi che seguono.

Inoltre, il provvedimento introdurrà un nuovo Titolo XI-bis nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, dedicato esclusivamente agli spazi confinati. In queste aree, la valutazione dei rischi dovrà essere effettuata con cadenza quadriennale dal datore di lavoro, e solo i lavoratori formati e addestrati potranno accedervi. Le violazioni in materia di sicurezza porteranno a pene severe, tra cui arresti e multe.

Il decreto prevede anche il supporto per le piccole e medie imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro, con aggiornamenti per la valutazione dello stress lavoro-correlato, tenendo conto dello smart working. La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro sarà estesa ai conviventi di fatto.

Infine, l’Inail si impegnerà a promuovere interventi di formazione nei settori più rischiosi e a sensibilizzare le scuole su temi di sicurezza stradale e infortuni in itinere, un fenomeno in crescita.