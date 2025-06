Tutela delle Tarturughe: Ordinanza per il Marano Estivo

Per tutelare il nido di tartarughe Caretta Caretta, il comune ha emesso un’ordinanza che vieta qualsiasi tipo di evento rumoroso, come spettacoli, tornei e fuochi d’artificio, nella zona di spiaggia 133. Questa decisione è stata adottata per garantire la sicurezza e la crescita delle tartarughine, in particolare durante i mesi di luglio e agosto, periodo della schiusa delle uova.

La spiaggia di Marano, nota per la sua vivace vita notturna e manifestazioni, dovrà adeguarsi a queste nuove restrizioni. L’ordinanza è motivata dalla recente presenza di un nido nella zona, un fatto raro per la costa locale. Pertanto, il municipio ha deciso di attuare misure per prevenire qualsiasi danno al nido.

Nell’area protetta non sarà consentito piantare ombrelloni né sistemare sdraio, teli o mezzi nautici, neanche per breve tempo. Inoltre, è vietato organizzare giochi o attività ludico-sportive entro un raggio di cinque metri dalla recinzione del nido. Gli animali domestici potranno accedere solo se tenuti al guinzaglio, mentre i veicoli non potranno transitare o sostare nella zona.

La Fondazione cetacea sarà incaricata di vigilare sull’area. Infine, nei giorni antecedenti alla schiusa, l’illuminazione pubblica del lungomare verrà spenta per garantire che le tartarughine possano orientarsi verso il mare seguendo la luce naturale.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ilrestodelcarlino.it