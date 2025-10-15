Tutela degli Animali a Civitavecchia: impegni e polemiche

Dopo le segnalazioni dei consiglieri di opposizione Simona Galizia e Antonio Giammusso, è intervenuta Elisa Calderai, Delegata alla Tutela degli Animali del Territorio. Calderai ha sottolineato il suo impegno a favore della tutela degli animali e ha chiarito che la rappresentazione della situazione fatta dai consiglieri risulta parziale. Ha evidenziato come l’Amministrazione si sia distinta per la collaborazione con associazioni e volontariato, come dimostra il tavolo operativo già istituito con il Comune, ASL e referenti delle colonie feline.

Tuttavia, durante l’ultima riunione, nessuna delle associazioni invitate ha partecipato, perdendo così l’opportunità di dialogo. Calderai ha poi messo in evidenza una contraddizione nelle dichiarazioni di coloro che si dichiarano sostenitori del benessere animale, mentre la Giunta regionale da loro sostenuta ha approvato un finanziamento per l’abbattimento di animali “rinselvatichiti”, che include anche animali domestici sfuggiti al controllo.

Sottolinea che l’impegno per la protezione degli animali deve andare oltre la polemica politica e richiede collaborazione autentica. Ha anche ribadito l’importanza di non definire sistematicamente gli animali delle colonie come “abbandonati”, ricordando che molte di queste creature nascono libere e scelgono di rimanere tali. Calderai invita i consiglieri a rispettare la loro natura selvatica, sostenendo che questi animali meritano protezione e non devono diventare bersaglio di cacciatori.