Tutela animali in Italia, Oipa lancia un allarme

Andrea Marino, responsabile coordinatore provinciale delle guardie particolari giurate zoofile Oipa della provincia di Reggio Calabria, ha lanciato un richiamo a cittadini, enti locali e istituzioni per la tutela degli animali e dell’ambiente. Secondo Marino, la tutela degli animali, il benessere animale, la sanità veterinaria pubblica, la protezione ambientale e la gestione dei rifiuti sono ambiti strettamente connessi e non possono essere affrontati in modo frammentario.

La tutela degli animali e dell’ambiente è un preciso obbligo giuridico sancito dal diritto nazionale ed europeo. Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea riconosce gli animali come esseri senzienti e impone alle politiche pubbliche di tener conto del loro benessere. La direttiva 2008/98/Ce impone agli enti pubblici l’obbligo di prevenire l’inquinamento, garantire una corretta gestione dei rifiuti e procedere con bonifiche tempestive.

Il recupero e il soccorso degli animali feriti, vaganti o randagi sono competenze istituzionali dell’Asp, che deve garantire un servizio h24 con personale qualificato e mezzi idonei. I proprietari di cani devono microchippare e iscrivere i loro animali all’anagrafe canina, esibire il libretto sanitario su richiesta delle autorità competenti e utilizzare il guinzaglio nei luoghi pubblici. È vietata la detenzione di cani alla catena, su balconi o terrazzi, o in ambienti inadeguati alle loro esigenze etologiche.

Per quanto riguarda i gatti, tutti sono tutelati dalla legge, indipendentemente dal fatto che vivano in casa o in libertà. Le colonie feline possono formarsi spontaneamente e sono comunque protette. La gestione sanitaria, incluse sterilizzazioni e controlli, resta competenza dell’Aso in collaborazione con i comuni.

La tutela ambientale è strettamente legata alla tutela animale. Rifiuti abbandonati, cassonetti vandalizzati e mancata raccolta costituiscono un pericolo concreto per persone e animali. Il benessere animale non coincide con la sola assenza di malattie, ma comprende la possibilità di esprimere i propri comportamenti naturali, muoversi, relazionarsi e vivere in un ambiente adeguato.

Il coordinatore provinciale Oipa Reggio Calabria ha annunciato che nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli sul territorio in materia di tutela animale, sanità veterinaria, ambiente e rifiuti. Il rispetto degli animali, dell’ambiente e delle regole è un dovere civile.