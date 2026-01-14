Tutela animali in Alto Adige

Il mondo della tutela animale in Alto Adige si appresta a voltare pagina. Il Consiglio provinciale ha approvato la mozione presentata da Andreas Colli, che impegna la Giunta a una revisione radicale delle norme vigenti in materia di protezione degli animali e prevenzione del randagismo.

La mozione Colli è incentrata sull’aggiornamento della Legge Provinciale n. 9/2000, considerata ormai superata. L’obiettivo è avviare l’iter di revisione per approvare il nuovo testo e il relativo regolamento. Tra le novità sollecitate, l’introduzione di requisiti minimi più rigorosi per la detenzione degli animali, con l’obiettivo di garantire un reale benessere che vada oltre la semplice assenza di maltrattamento.

La riforma dovrà colmare il divario tra le vecchie regole e le nuove esigenze, con regole più stringenti sui lunghi tragitti e sulle condizioni di macellazione, una definizione chiara di come deve essere tenuto un animale domestico o da allevamento e uno stop ai rimpalli di responsabilità. L’assessore competente, Luis Walcher, ha accolto con favore la spinta dell’opposizione, confermando che gli uffici sono già al lavoro.

Nonostante il voto favorevole quasi corale, il dibattito ha sollevato diverse sfumature. Alcuni consiglieri hanno criticato la mozione, mentre altri hanno ribadito l’importanza della tutela degli animali. Al termine della discussione, la mozione è passata con una larga maggioranza. La palla passa ora a Walcher per la stesura definitiva del testo.