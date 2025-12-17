17.6 C
Tutela animali a Sabaudia

Tutela animali a Sabaudia

L’Amministrazione comunale di Sabaudia ha aderito ai Progetti Utili per la Collettività, che fanno parte delle politiche attive del lavoro e sono rivolti ai beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro. L’obiettivo è quello di tenere insieme lavoro, inclusione e servizi ai cittadini.

Il Comune ha attivato un progetto di supporto agli Uffici comunali impegnati nella tutela dei beni comuni, in particolare all’Ufficio Tutela Animali, che è stato istituito con il regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali. Un operatore del progetto lavorerà a tempo pieno presso l’Ufficio Tutela Animali, affiancando il personale comunale nelle attività quotidiane, come la gestione delle segnalazioni e il supporto amministrativo, nonché nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione sul rispetto degli animali.

Il progetto è stato attuato in collaborazione con il distretto sociosanitario Latina 2 e sarà seguito dal settore V del Comune, con il supporto del garante per la tutela degli animali, il veterinario Fabrizio Livi. L’obiettivo è quello di offrire un miglior servizio ai cittadini e di alleggerire il lavoro degli Uffici, rafforzando la risposta alle esigenze del territorio. Il progetto rientra nelle misure promosse dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il sostegno del fondo sociale europeo.

