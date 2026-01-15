Tutela animali a Parigi

I sei principali candidati alla sindacatura di Parigi hanno presentato proposte sulla tutela animale in vista delle elezioni comunali. Le comuni svolgono un ruolo fondamentale nella protezione, gestione e benessere degli animali sul loro territorio, intervenendo nella gestione degli animali domestici e randagi, nella cura degli animali trovati per strada e nella prevenzione delle fughe.

Le amministrazioni comunali si occupano anche del benessere animale, con poteri di polizia per prevenire maltrattamenti e regolamentare le condizioni di detenzione degli animali. La tutela degli animali si inserisce anche nelle politiche urbane, con l’adeguamento degli spazi pubblici alle esigenze degli animali, la riduzione delle fonti di disturbo e l’integrazione della questione animale nella pianificazione urbana e nella gestione della biodiversità.

I comuni possono promuovere attività di sensibilizzazione e informazione per diffondere la consapevolezza sulla responsabilità di chi possiede un animale, sulla sterilizzazione, sull’abbandono e sul rispetto del vivente. Lavorano in coordinamento con lo Stato, i veterinari e le associazioni per la tutela della biodiversità locale e l’applicazione della normativa nazionale.

Tra le proposte dei candidati, Rachida Dati consente l’ingresso dei cani al guinzaglio nei parchi parigini, crea percorsi dove i cani possono essere liberi e assegna un assegno veterinario alle persone in condizioni di emergenza o senza dimora. Inoltre, prevede la creazione di una tessera personale per i proprietari di animali in caso di ricovero e la stipula di un accordo con il tribunale per rafforzare la tutela degli animali domestici. Gli altri candidati non hanno ancora pubblicato proposte concrete sulla tutela degli animali.