“‘Tuta Gold’ di Mahmood: Raggiunta la Quintupla Platino”

Il brano “Tuta Gold” di Mahmood continua a riscuotere un enorme successo, raggiungendo oggi il traguardo del quinto disco di platino. Questo singolo, il più venduto nel primo semestre del 2024, ha collezionato oltre 360 milioni di stream a livello globale su tutte le piattaforme musicali e ha mantenuto la prima posizione nella classifica FIMI per tre settimane consecutive.

Alla sua uscita, “Tuta Gold” ha esordito nella Top 50 Global di Spotify, conquistando il secondo posto nella classifica delle canzoni debutanti a livello globale, il che attesta un significativo apprezzamento anche internazionale. Nella stessa settimana del festival di Sanremo, il brano si è classificato come il settimo più cercato al mondo sul sito Genius.

Questa notizia arriva dopo il successo del singolo “RA TA TA”, anch’esso molto apprezzato e trasmesso durante l’estate, che ha totalizzato già 130 milioni di stream. Mahmood, dopo un’esibizione al LadyLand Festival di New York, è tornato in Italia per concludere la sua estate in tour e prepararsi a una nuova tournée nei palasport, organizzata da Friends & Partners.

Tra i concerti già sold out di Roma e Napoli, si aggiunge una nuova serie di date: il 18 ottobre 2024 al Palazzo del Turismo di Jesolo (data zero), il 21 ottobre all’Unipol Forum di Milano (esaurito in sole 24 ore), il 22 ottobre 2024 sempre a Milano, il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, e infine il 27 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre 2024 al Palapartenope di Napoli, entrambi sold out.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare i siti web di TicketOne e Friends & Partners. Mahmood continua così a consolidare il suo status di artista di punta nel panorama musicale italiano e internazionale, portando la sua musica a un pubblico sempre più vasto e diversificato.