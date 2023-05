Turtle Beach, le cuffie Recon per i videogiochi in nuove colorazioni

Turtle Beach Corporation ha annunciato la disponibilità di due nuovi colori per le cuffie Recon 70 e Recon 50. Le Turtle Beach Recon 70 Lavanda si aggiungono alla famiglia di cuffie da gioco cablate a prezzi accessibili come nuova opzione di colore per i giocatori. Le Turtle Beach Recon 50 Rosse/Blu si avvicinano ai colori classici di Nintendo Switch. Entrambi i modelli sono dotati di altoparlanti over-ear da 40 mm e di un microfono ad alta sensibilità. Hanno inoltre un design leggero, con cuscinetti rivestiti in similpelle che garantiscono un maggiore isolamento dai rumori e una migliore risposta dei bassi. Le Recon 70 Lavanda sono dotate di un comodo microfono con funzione “flip-to-mute” e di controlli del volume nell’orecchio, mentre le Recon 50 Rosse/Blu utilizzano il microfono boom rimovibile di Turtle Beach e i controlli del volume in linea. Entrambi i modelli hanno compatibilità multipattaforma per giocare su tutti i dispositivi con connessione cablata da 3,5 mm. Le Recon 70 Lavanda e le Recon 50 Rosse/Blu di Turtle Beach costano rispettivamente 39,99 euro e 24,99 euro. “Le nostre cuffie da gioco delle serie Recon 70 e Recon 50 sono state per anni leader di mercato nella loro fascia di prezzo perché sono in grado di offrire l’esperienza audio di gioco di alta qualità tipica di Turtle Beach a prezzi molto convenienti”, ha dichiarato Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. “Le Recon 70 e 50 sono le cuffie da gioco entry-level di riferimento e hanno settato lo standard di ciò che i giocatori possono aspettarsi per questa fascia di prezzo. Siamo felici di continuare ad ampliare il nostro portafoglio con nuovi colori, in modo da dare ai giocatori ancora più scelta quando cercano l’audio potente, la chiarezza della chat e la compatibilità multipiattaforma per cui Turtle Beach è nota”.