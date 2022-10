Turtle Beach la nice una nuova pedaliera per simulatori di volo

Turtle Beach Corporation ha annunciato la nuova pedaliera per giochi di corse VelocityOne Rudder per Xbox e PC, che si integra con gli altri accessori della linea VelocityOne Flight Universal Control System come il recentemente annunciato VelocityOne Flightstick. I nuovi Rudder Pedals presentano configurazioni a doppio pedale per aerei leggeri o aerei di linea, con un asse del timone liscio e sensori contactless a effetto Hall su tutti gli assi per movimenti fluidi e una maggiore durata del prodotto. I freni differenziali consentono virate strette e un controllo preciso della frenata in pista, mentre le molle intercambiabili e la possibilità di regolare la larghezza e la forma dei pedali garantiscono un maggiore realismo sia che si voli su un aereo leggero, su un aereo di linea o su un fighter jet. Inoltre, diverse soluzioni di montaggio mantengono i VelocityOne Rudder ben saldi su una grande varietà di superfici. Il prezzo è di 299,99 euro. “VelocityOne Rudder rappresenta il next step del nostro impegno per offrire ai fan del mondo della simulazione un’esperienza di controllo del volo moderna e realistica, utilizzando le tecnologie più recenti”, ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. “Dagli stand al RIAT e al Miramar Air Show ai gruppi di simulazione di volo online, le prime reazioni della community dei piloti ai nostri nuovi pedali sono state estremamente positive. Siamo elettrizzati per quello che aspetta, i fan delle simulazioni avranno quello che hanno sempre voluto”.