L’azienda di accessori da gaming Turtle Beach e il marchio di periferiche PC Roccat hanno svelato oggi le cuffie Scout Air e Syn Buds Air, due earbuds true wireless pensate per videogiochi mobile. Sono compatibili con iOS, Android, e altri dispositivi dotati di connessione Bluetooth come Nintendo Switch, PC Windows e Mac. Dispongono di Game Mode, con bassa latenza per assicurare il meglio delle prestazioni nei momenti più complicati del match. Offrono inoltre 20 ore di autonomia della batteria e sono classificati IPX4 per la resistenza al sudore e all’acqua. Hanno un doppio microfono per le chiamate e nella confezione sono inclusi dei gommini di diverse dimensioni. Le funzioni, tra cui i controlli personalizzabili tramite touch, la selezione dei preset di equalizzazione, l’attivazione della game mode a bassa latenza e il monitoraggio della batteria, sono disponibili tramite l’app Audio Hub di Turtle Beach per Scout Air e tramite l’app Syn Buds Air di Roccat. Offrono 20 ore di tempo totale di riproduzione, con cinque ore negli auricolari e altre 15 ore nella custodia di ricarica. La custodia di ricarica è dotata di un indicatore della batteria e può ricaricare a pieno gli auricolari in 15 minuti. Gli earbuds true wireless Scout Air e Syn Buds Air sono disponibili per il pre-order da oggi a un prezzo consigliato di 99,99 euro. Entrambi i modelli saranno disponibili a partire dal 21 marzo 2022.