Turnstile e ‘Never Enough’: L’Hip-Hop Hardcore Rivisitato

I Turnstile, band hardcore di Baltimora, con il loro nuovo album “Never Enough” mostrano una nuova direzione artistica, caratterizzata da un equilibrio tra forme sonore disparate. A quattro anni dal precedente “Glow On”, il nuovo lavoro non solo espande il linguaggio dell’hardcore e nu-metal, ma lo destruttura, attraversando generi come pop sperimentale, rock lisergico e post-punk.

“La title track” apre con sintetizzatori eterei, esplodendo poi in un inno dalle atmosfere cinematografiche, mantenendo l’essenza hardcore. Le canzoni come “Sole” e “I Care” sperimentano con sonorità diverse, mescolando acid rock e jangle-pop, mentre brani come “Dull” e “Sunshower” integrano elementi glitch e strumenti inaspettati, come un assolo di flauto.

Il cantato di Brendan Yates si distacca dallo scream per adottare uno stile più intimo, riflettendo emozioni complesse senza cadere nel confessionale. “Look Out For Me” e “Seein’ Stars” mostrano influenze dei Police, mentre “Magic Man” richiama sonorità degli Yes. La presenza di ospiti come Dev Hynes e Hayley Williams arricchisce il progetto senza ostentare.

“Never Enough” si caratterizza per la sua capacità di mescolare generi, mantenendo una forte coesione melodica. L’album sfida le aspettative, mostrando che l’hardcore può evolversi senza perdere la sua essenza, rendendo evidente come la contaminazione possa esprimere urgenza e profondità emotiva.

Con una durata di 45 minuti, “Never Enough” sorprende costantemente, consolidando l’ibridazione come una scelta estetica e etica della band.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it