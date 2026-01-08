Turisti truffati in Italia

Il Tribunale di Brindisi ha accolto il ricorso per sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del titolare dell’agenzia di viaggi Jd Travel. Il ricorso è stato presentato da 16 turisti che avevano acquistato crociere con le navi della MSC con partenza il 13, 14 e 21 settembre 2025, ma non avevano ricevuto i titoli di viaggio e i loro nominativi non erano stati trasmessi alla MSC.

Il Tribunale ha riconosciuto il “fumus boni iuris” e ha accolto la linea difensiva dei turisti, difesi dall’avvocato Emilio Graziuso, riconoscendo il diritto di credito dei ricorrenti a fronte del mancato adempimento della controprestazione da parte del resistente. Il provvedimento di sequestro consente di bloccare il patrimonio del titolare dell’agenzia di viaggi, composto da beni mobili e immobili, sino all’esito del processo di risarcimento pendente sempre dinnanzi al Tribunale di Brindisi.

L’associazione nazionale “Dalla parte del consumatore”, presieduta dall’avvocato Graziuso, ha reso noto che il totale speso dai turisti è di 156.725 euro e che sono coinvolti 72 nuclei familiari per un totale di 174 persone. Sono state già avviate diffide e cause per i danni subiti. L’associazione prevede di promuovere un’altra causa per 21 nuclei familiari che avevano acquistato pacchetti viaggi per varie destinazioni, tra cui Sharm El Sheikh, Miami, Disneyland e il Giappone. Le stime dei danni causati per i presunti mancati viaggi sono in rialzo e l’associazione prevede un ulteriore causa per gli altri nuclei familiari che vorranno promuovere una causa collettiva.