Turisti sauditi in Russia

Nonostante la guerra in Ucraina, i visitatori provenienti dall’Arabia Saudita e dal Consiglio di cooperazione del Golfo continuano a recarsi in Russia. Anzi, dall’inizio della guerra gli arrivi dalla regione sono aumentati. Questo fenomeno ha delle motivazioni alla base, come ad esempio la possibilità per i turisti sauditi di godere di un clima invernale con forti nevicate e temperature sotto lo zero, una novità per chi è abituato al clima arido della Penisola Arabica.

Le attività più popolari tra i visitatori del Golfo includono il pattinaggio sul ghiaccio nella Piazza Rossa di Mosca, lo sci nella località turistica di Sochi sul Mar Nero e le gite in slitta trainata da husky e renne in Siberia. Le preoccupazioni per la sicurezza legate alla guerra in corso in Ucraina non sembrano aver avuto un impatto significativo sui viaggiatori in arrivo dal regno. Alcuni visitatori si identificano con la rappresentazione della guerra da parte del governo russo come una lotta “per il bene superiore”, per difendere la nazione da un nemico esterno inventato.

Il Cremlino ha adottato diverse misure per assecondare i capricci e le fantasie dei turisti del Golfo, come ad esempio l’adozione di standard federali per il cibo halal, l’istituzione di luoghi di preghiera dedicati presso hotel di lusso e la pubblicazione di mappe in arabo della metropolitana di Mosca. L’emittente statale russa RT ha promosso la Russia presso il pubblico di lingua araba come un’alternativa all’Europa adatta alle famiglie. L’aumento del turismo e della mobilità sono presentati come parte di un più ampio sforzo da parte dei due maggiori esportatori di petrolio greggio al mondo per sfidare il predominio occidentale e rimodellare l’equilibrio di potere globale.