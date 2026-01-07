5.2 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Viaggi

Turisti italiani bloccati in Egitto

Da stranotizie
Turisti italiani bloccati in Egitto

Sono stati cancellati voli in Egitto e nello Yemen, 600 turisti italiani sono bloccati, tra cui alcuni passeggeri del Milanese. L’Egitto era diventata una destinazione ricercata per le vacanze di Capodanno, ma alcuni turisti hanno avuto difficoltà a rientrare a causa della cancellazione di voli.

Il guasto ai radar in Grecia ha bloccato tre voli diretti a Milano, lasciando circa 600 persone bloccate a Sharm El-Sheik. La compagnia aerea Neos ha annunciato un volo straordinario dall’aeroporto di Sharm El Sheikh a Malpensa per aiutare i turisti a rientrare.

L’Ambasciata d’Italia al Cairo ha prestato assistenza consolare ai cittadini italiani in attesa di rientro e ha annunciato che la compagnia aerea EasyJet offrirà aiuto per far rientrare altri 40 passeggeri tramite voli con transito a Londra.

I turisti hanno reagito in modo diverso alla situazione, alcuni ironizzando sulla loro sorte, altri perdendo la pazienza e chiedendo un riconoscimento economico per il disagio subito. Altri hanno chiesto se potevano rimanere in vacanza per qualche giorno in più. Gli assistenti turistiche hanno consigliato di armarsi di pazienza e di non aspettarsi un piano alternativo immediato in caso di imprevisti.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Sanità in Lombardia
Articolo successivo
Televisori LG: eccellenza in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.