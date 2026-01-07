Turisti italiani bloccati in Egitto

Sono stati cancellati voli in Egitto e nello Yemen, 600 turisti italiani sono bloccati, tra cui alcuni passeggeri del Milanese. L’Egitto era diventata una destinazione ricercata per le vacanze di Capodanno, ma alcuni turisti hanno avuto difficoltà a rientrare a causa della cancellazione di voli.

Il guasto ai radar in Grecia ha bloccato tre voli diretti a Milano, lasciando circa 600 persone bloccate a Sharm El-Sheik. La compagnia aerea Neos ha annunciato un volo straordinario dall’aeroporto di Sharm El Sheikh a Malpensa per aiutare i turisti a rientrare.

L’Ambasciata d’Italia al Cairo ha prestato assistenza consolare ai cittadini italiani in attesa di rientro e ha annunciato che la compagnia aerea EasyJet offrirà aiuto per far rientrare altri 40 passeggeri tramite voli con transito a Londra.

I turisti hanno reagito in modo diverso alla situazione, alcuni ironizzando sulla loro sorte, altri perdendo la pazienza e chiedendo un riconoscimento economico per il disagio subito. Altri hanno chiesto se potevano rimanere in vacanza per qualche giorno in più. Gli assistenti turistiche hanno consigliato di armarsi di pazienza e di non aspettarsi un piano alternativo immediato in caso di imprevisti.