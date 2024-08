Turisti inorridiscono quando lo vedono vicino al tavolino del bar, "Era pelosissimo"

La vista di un animale peloso sconvolge due persone sedute al tavolino di un bar in centro, nessuno si aspettava di vederlo li

Lancaster, Pennsylvania, il centro città è spesso animato da un viavai di persone che passeggiano o che semplicemente sorseggiano caffè o un bicchiere di vino nei bar, il centro città è quindi un luogo vivace, dove accade sempre qualcosa di interessante ma nessuno si aspettava quello che sarebbe accaduto quel giorno.

Era un sabato pomeriggio e una coppia stava sorseggiano una bevanda seduti al tavolino di un bar quando ha vissuto un’esperienza davvero straordinaria. Mentre i due si godevano un pomeriggio soleggiato in reciproca compagnia la coppia ha notato qualcosa di insolito vicino alle scale del un bar: un animale peloso e inaspettato che si aggirava tra i passanti, lo stupore si è immediatamente trasformato in terrore spingendo i due a contattare immediatamente i soccorritori di animali.

L’Intervento dei Soccorritori di Animali dopo l’incontro inaspettato in Centro

Dopo essere stati contattati i volontari del soccorso animali sono arrivati prontamente sul luogo notando con estrema sorpresa che l’animale peloso descritto dai giovani era una marmotta, trovare questa creatura nel centro abitato non è una cosa normale soprattutto perché la zona è molto trafficata e pericolosa per gli animali selvatici

Il capo della squadra di soccorso ha subito capito la gravità della situazione, le marmotte in Pennsylvania sono infatti tristemente note per essere potenziali portatrici di rabbia, e la presenza di un esemplare in un luogo affollato rappresentava quindi un enorme rischio sia per l’animale che per le persone.

Era necessario un intervento immediato, la squadra ha rapidamente elaborato un piano per catturare la marmotta senza causare panico tra la folla e senza spaventare troppo l’animale .

Armati di un manico di scopa e guidati dalla coppia che aveva lanciato l’allarme, i soccorritori hanno lavorato con precisione e determinazione e messo in sicurezza la marmotta con successo, il piccolo animale è stato portato via sotto gli occhi dei passanti, che hanno applaudito l’efficienza e il coraggio della squadra.

La marmotta non è stata rilasciata immediatamente in natura ma è stata portata presso una una clinica veterinaria dove è stata sottoposta a un esame approfondito dal quale è emerso che l’animale aveva partorito da poco ma i suoi piccoli non erano con lei e non sono stati trovati .

Questa notizia ha spezzato il cuore dei soccorritori ovviamente preoccupati per il destino dei cuccioli anche se da una visita approfondita si è notato che non vi era alcun segno di allattamento il che suggerisce che probabilmente i piccoli potrebbero essere abbastanza grandi.

La marmotta ha ricevuto tutte le cure necessarie e, fortunatamente, si è ripresa rapidamente, e dopo qualche giorno, è stata reintrodotta nel suo habitat naturale.