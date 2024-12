Turisti e biglietti, le novità

Smontata la passerella, la Fontana di Trevi a Roma torna a riempirsi d’acqua e delle monetine dei turisti. Le visite riprenderanno con un numero chiuso di 400 persone alla volta. Dopo meno di tre mesi di lavori, finanziati con 327mila euro del Pnrr-Caput mundi, il sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato il termine delle operazioni di manutenzione dell’opera di Nicola Salvi. Presenti all’inaugurazione anche gli assessori al turismo Alessandro Onorato, alla cultura Massimiliano Smeriglio e il Sovrintendente Claudio Parisi Presicce.

Il sindaco ha dichiarato: ”È stata una corsa contro il tempo, ma in meno dei tre mesi previsti siamo riusciti a rendere questa fontana più bella che mai in vista del Giubileo. Sarà finalmente possibile ammirarla in modo più civile da parte di turisti e romani. Sperimentiamo una nuova modalità di accesso con la fila, per una fruizione più moderna e ordinata, che ha già funzionato bene con la passerella. Abbiamo stabilito un massimo di capienza di 400 persone nel catino della fontana”.

Gualtieri ha aggiunto che non ci sono limiti di tempo e l’obiettivo è quello di permettere a tutti di godere della fontana senza affollamenti. Il numero di accessi sarà valutato, con la possibilità di apportare modifiche se necessario. Non sarà più consentito sedersi sul bordo della fontana. Inoltre, l’amministrazione sta considerando l’introduzione di un eventuale ticket d’ingresso, ma la decisione non è ancora stata presa. Sarà valutato nei primi mesi di riapertura e si prevede che sarà un sistema semplice, come il pagamento con una moneta o il passaggio di una carta.

La riapertura della Fontana di Trevi rappresenta un importante passo verso la valorizzazione di uno dei simboli più iconici di Roma, con l’obiettivo di migliorarne la fruizione da parte dei turisti e dei cittadini, garantendo al contempo la preservazione del monumento. Con la nuova modalità di accesso, si spera di offrire un’esperienza più piacevole e ordinata, in linea con le esigenze turistiche e culturali della città.