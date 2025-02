Turisti a Roccaraso: Residenti e Albergatori in Allerta per Aumento di Disdette

L’assalto dei turisti napoletani a Roccaraso il 6 gennaio ha portato a numerose disdette e alla fuga dei visitatori per il fine settimana successivo, causando un danno economico alla località sciistica abruzzese. Le immagini di centinaia di turisti scesi simultaneamente da 250 autobus, diffuse ampliamente sui social e media, hanno spaventato i potenziali ospiti, che hanno deciso di annullare le prenotazioni. Per il weekend del 1° e 2 febbraio si sono registrate disdette significative, lasciando solo 150mila euro in Abruzzo, poiché gli organizzatori delle gite avevano previsto pranzi al sacco.

Nonostante ciò, Roccaraso si è preparata a un nuovo afflusso di turisti per il fine settimana successivo, ricevendo altri 60 autobus, sebbene in numero inferiore rispetto al precedente. Per gestire la situazione, sono stati installati bagni chimici in aree ad alta frequentazione, per evitare il degrado osservato il 26 gennaio. Secondo il personale dell’hotel Il Riccio, la visione di immagini di folla e sporcizia ha spinto molti ospiti a cancellare le stanze.

Inoltre, si è aperta un’indagine da parte dei Carabinieri e della Guardia di Finanza riguardo ai pagamenti effettuati nei bar durante l’invasione, con sospetti su possibili operazioni di riciclaggio o di diffusione di denaro falso, data l’abbondanza di banconote da 20 euro utilizzate dai turisti, anche per l’accesso a servizi igienici privati. La situazione ha attirato l’attenzione anche a livello nazionale e internazionale, inclusa la menzione su testate come il Guardian.