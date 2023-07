Un turista abruzzese è morto dopo essere scivolato nei pressi della grotta della neve nella zona di Conturines in Val Badia in Alto Adige. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e l’elicottero Aiut Alpin Dolomites. L’uomo, che era con un altro escursionista, secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato per una decina di metri.