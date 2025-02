Turista danneggia un capolavoro rinascimentale al museo Santa Giulia di Brescia

Il 7 febbraio al museo Santa Giulia di Brescia, un incidente ha coinvolto un dipinto del Moretto del 1500, Lo Stendardo dei Disciplini. Una turista è inciampata, causando involontariamente lo squarcio dell’opera, che era esposta su un supporto piuttosto che appesa al muro, data la sua natura dipinta fronte e retro. Gli esperti stimano che i danni possano ammontare a migliaia di euro, ma rassicurano che il dipinto potrà essere restaurato al termine della mostra.

Lo Stendardo dei Disciplini è considerato uno dei capolavori di Alessandro Bonvicino, noto come il Moretto, un artista rilevante del Rinascimento bresciano. Questo dipinto, un olio su tela risalente al 1522, raffigura da un lato due santi non identificati e, dall’altro, la Vergine Maria con due disciplini ai piedi, commissionato dalla confraternita della Madonna del Carmine. Il danno si trova vicino alla cornice, nella parte inferiore destra, e, come confermato dal capogruppo di Azione in consiglio comunale a Brescia, Francesco Tomasini, è stato già messo in sicurezza da una restauratrice che ha preso in carico la situazione.

L’opera è assicurata per tali incidenti e il restauro sarà effettuato direttamente nel museo al termine dell’esposizione. Le autorità e i responsabili del museo esprimono fiducia nel poter recuperare completamente il dipinto, che è stato danneggiato in una zona pittoricamente non problematica.