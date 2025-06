Turista aretina colpita da malore ai lidi di Comacchio

Comacchio (Ferrara), 14 giugno 2025 – Una turista di 55 anni di Arezzo è stata soccorsa dopo essersi sentita male mentre passeggiava sulla spiaggia del lido di Pomposa. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11, quando la donna è svenuta e ha perso conoscenza sulla sabbia, a pochi passi dal mare. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Il personale del Suem è arrivato rapidamente con un’ambulanza e un’auto medica. La donna aveva ingerito molta acqua di mare, ma non è stata necessaria la rianimazione. Dopo la prima assistenza, è stata intubata e ventilata per essere trasportata d’urgenza all’ospedale del Delta di Lagosanto, dove è stata ricoverata con un codice di massima urgenza. Le sue condizioni sono ora stabili, ma la prognosi rimane riservata e viene costantemente monitorata.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i passanti, che hanno assistito alla scena. La turista era partita dalla Toscana, precisamente dalla provincia di Arezzo, in compagnia di un gruppo di amici, per trascorrere le vacanze ai lidi ferraresi, sempre più affollati in questo periodo. Il gruppo ha scelto di soggiornare presso il ‘Club del Sole Vigna sul Mar Family Collection’ in via Capanno di Garibaldi al lido di Pomposa.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilrestodelcarlino.it