Turismo, Veronica Diquattro nuova presidente B2C Europa di Omio

Omio, la piattaforma leader in Europa per viaggi in treno, autobus, aereo e traghetto, amplia il proprio management con la nomina di Veronica Diquattro a presidente B2C Europa, posizione appositamente creata. Diquattro vanta un’esperienza come Ceo di Global Markets e Chief Revenue Officer Europe di Dazn, nonché Dirigente di Spotify e Google. Per Omio, azienda B2C che si sta aprendo anche a prodotti B2B, la nomina di Diquattro rafforza il top management e la strategia di crescita globale. In Omio Diquattro sarà responsabile della crescita del fatturato, dello sviluppo e della gestione dei rapporti con le aziende di trasporto, nonché del posizionamento del prodotto come piattaforma di riferimento per i viaggiatori in Europa. Naren Shaam, Ceo e fondatore di Omio, commenta così la nomina di Diquattro: “L’intero management di Omio ed io siamo entusiasti che Veronica si unisca al team, portando la sua expertise orientata al consumatore e all’espansione del business. Sono felice di poter contare sul suo aiuto per far crescere la nostra azienda ancora di più supportando la nostra visione, ossia quella di creare una piattaforma di viaggio grazie alla quale i consumatori possano cercare, confrontare e prenotare diverse modalità di trasporto in tutto il mondo, cambiando in meglio il settore dei trasporti”.

In merito alla sua nomina, Veronica Diquattro ha dichiarato: “Sono entrata in Omio per l’incredibile potenziale di crescita che esprime e per dare risposta a un’esigenza dei consumatori. Come viaggiatrice appassionata, che ha girato il mondo e vissuto all’estero, conosco molto bene le criticità che con Omio vogliamo risolvere e sono motivata a produrre un impatto decisivo in questo settore”. In Dazn, Diquattro si è occupata del lancio del servizio streaming in Italia e in Spagna e ha avuto un ruolo strategico nello sviluppo e nella ridefinizione della strategia per posizionare l’azienda tra le più importanti piattaforme sportive a livello mondiale. In precedenza, è stata Managing Director per l’Europa meridionale e orientale di Spotify e, in Google, ha lavorato al lancio in Italia di Android Market e Google Play. È inoltre non-executive director e advisor nel settore della tecnologia e dei media. Leader Under 40, nel 2019 è stata inoltre premiata come una delle Inspiring Fifty, le donne più influenti in Italia per la tecnologia e l’innovazione.

“Sono entusiasta di portare in Omio le mie conoscenze ed esperienze in settori e mercati diversi; il valore più grande deriva dalla diversità e dalla fusione di punti di vista, idee e conoscenze eterogenee. Mi piace osservare le abitudini delle persone e trovare un modo creativo per risolvere le criticità che devono affrontare”, ha aggiunto Diquattro. Per Omio, che da azienda unicamente B2C si è recentemente evoluta per includere prodotti B2B e ha inglobato piattaforme leader nel settore della mobilità come Rome2Rio, la nomina di Diquattro segna un rafforzamento del management e un passo essenziale nella strategia di crescita dell’azienda. Grazie al nuovo incarico, Diquattro avrà un ruolo cruciale nella costruzione e nel rafforzamento del prodotto B2C, assicurandone lo sviluppo mettendo al centro il consumatore, per un futuro del mondo dei viaggi senza soluzione di continuità.