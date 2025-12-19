Turismo traina occupazione in Puglia

Il turismo si conferma come una delle leve che traina l’occupazione nel territorio. Secondo il report Workup, che monitora costantemente l’andamento del mercato del lavoro, nel periodo di riferimento sono state offerte 2.495 unità di lavoro nelle tre province pugliesi, con una flessione rispetto alla precedente rilevazione.

Nella classifica delle aree occupazionali, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione spicca con oltre 1.100 posizioni aperte, seguito da costruzioni, impianti e immobiliare e da Servizi ludico-ricreativi. La domanda di lavoro nel settore industria, produzione e metalmeccanico è in leggera crescita, mentre si registra un calo marcato nei servizi ludico-ricreativi, di intrattenimento, artistici e sportivi.

Le figure professionali più ricercate sono quelle dei servizi turistici, culturali e ristorazione, con 1168 figure, seguite da costruzioni, impianti, immobiliare con 301, e servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi con 246. Sono presenti anche annunci di lavoro per industria, produzione, metalmeccanico, artigianato, commercio, vendite e noleggio, e altri settori.

Sul portale “Lavoro per te Puglia” sono presenti 363 annunci riferiti a Bari e provincia. Inoltre, sono stati pubblicati 3 bandi di concorso per i Ministeri che coprono un totale di quasi 2.000 unità lavorative a tempo indeterminato. Le offerte di lavoro possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia e sul portale dedicato a Workup.