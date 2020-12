A partire dalla prossima primavera la Puglia e la Lituania saranno nuovamente collegate. Si potrà raggiungere la Puglia, provenendo dalla Lituania e viceversa, con i collegamenti aerei operati da Ryanair, già a partire dal prossimo mese di marzo 2021, da Bari via Milano (BGY) su Vilnius. “I nuovi voli contribuiranno ad incrementare il turismo internazionale a beneficio del relativo comparto pugliese – commenta il console di Lituania per la Puglia e Basilicata, Giuseppe Saracino – cultura, commercio e turismo viaggiano insieme. Purtroppo, la Wizz Air, per ragioni organizzative, ha sospeso i voli sulla tratta Bari-Vilnius, che erano fortemente voluti e sollecitati da questo consolato, generando inevitabili disagi ai rapporti internazionali già intrapresi e con reciproca soddisfazione fra i due Paesi”.

“Si tratta di un risultato eccellente – spiega Nancy Dell’Olio, ambasciatrice della Puglia – ottenuto grazie ad un lavoro costante di pubbliche relazioni che ha portato la Puglia all’attenzione dei viaggiatori della Lituania. Un importante traguardo che premia l’attività di promozione che anche in questo periodo segnato dalla pandemia, non ha conosciuto soste”.