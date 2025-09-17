23.4 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Viaggi

Turismo sportivo sostenibile: Siena come esempio di sviluppo

Da StraNotizie
Turismo sportivo sostenibile: Siena come esempio di sviluppo

In un periodo in cui il turismo tradizionale sta mostrando segni di saturazione, l’amministrazione di Abbadia San Salvatore ha deciso di intraprendere un progetto ambizioso: la creazione di un centro sportivo internazionale multidisciplinare. Questo centro mira ad attrarre atleti da tutto il mondo, proponendo soggiorni prolungati che non siano legati alla stagionalità e offrendo un modello di turismo sportivo sostenibile, capace di generare benefici economici, sociali e culturali per l’intero territorio.

Questa iniziativa si colloca in un contesto più ampio di sviluppo sportivo che interessa anche Sovicille, dove opera il Tuscany Camp. Questo centro, già punto di riferimento per la preparazione di atleti di fondo e mezzofondo di oltre dieci nazioni, ha dimostrato la propria efficacia durante una maratona internazionale a porte chiuse, suggerendo come l’area aeroportuale di Ampugnano possa essere riqualificata per diventare un polo sportivo d’eccellenza, senza interferire con le operazioni aeree.

Il progetto di ampliamento prevede di non effettuare nuove costruzioni, ma di utilizzare esclusivamente le strutture già presenti, mantenendo funzionali le operazioni dell’aeroporto. Sono previsti percorsi salute, aree per famiglie e spazi dedicati alla fisioterapia e al recupero atletico, nonché collaborazioni con università per studiare la fisiologia sportiva.

In aggiunta, si sta pensando a un campus universitario sportivo a Siena, che unisca formazione accademica e preparazione atletica, promuovendo innovazione e inclusione. Le proposte di Abbadia San Salvatore e Ampugnano si completano a vicenda, mirando entrambi a valorizzare il territorio attraverso lo sport e a trasformare la provincia di Siena in un hub europeo per l’atletica e la ricerca.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Enzo Iacchetti Risponde a Eyal Mizrah: Scontro su Instagram!
Articolo successivo
Cani e gatti in Italia: il legame tra generazioni diverse
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.