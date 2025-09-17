Turismo sportivo sostenibile: Siena come esempio di sviluppo

In un periodo in cui il turismo tradizionale sta mostrando segni di saturazione, l’amministrazione di Abbadia San Salvatore ha deciso di intraprendere un progetto ambizioso: la creazione di un centro sportivo internazionale multidisciplinare. Questo centro mira ad attrarre atleti da tutto il mondo, proponendo soggiorni prolungati che non siano legati alla stagionalità e offrendo un modello di turismo sportivo sostenibile, capace di generare benefici economici, sociali e culturali per l’intero territorio.

Questa iniziativa si colloca in un contesto più ampio di sviluppo sportivo che interessa anche Sovicille, dove opera il Tuscany Camp. Questo centro, già punto di riferimento per la preparazione di atleti di fondo e mezzofondo di oltre dieci nazioni, ha dimostrato la propria efficacia durante una maratona internazionale a porte chiuse, suggerendo come l’area aeroportuale di Ampugnano possa essere riqualificata per diventare un polo sportivo d’eccellenza, senza interferire con le operazioni aeree.

Il progetto di ampliamento prevede di non effettuare nuove costruzioni, ma di utilizzare esclusivamente le strutture già presenti, mantenendo funzionali le operazioni dell’aeroporto. Sono previsti percorsi salute, aree per famiglie e spazi dedicati alla fisioterapia e al recupero atletico, nonché collaborazioni con università per studiare la fisiologia sportiva.

In aggiunta, si sta pensando a un campus universitario sportivo a Siena, che unisca formazione accademica e preparazione atletica, promuovendo innovazione e inclusione. Le proposte di Abbadia San Salvatore e Ampugnano si completano a vicenda, mirando entrambi a valorizzare il territorio attraverso lo sport e a trasformare la provincia di Siena in un hub europeo per l’atletica e la ricerca.