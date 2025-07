Turismo sostenibile: soluzioni contro l’overtourism in Italia

L’estate porta con sé un aumento dei flussi turistici, riaccendendo il dibattito sull’overtourism, fenomeno che causa tensioni tra residenti e visitatori in molte mete europee. Attualmente, l’Italia ha registrato nel 2024 oltre 129 milioni di arrivi, con circa 458 milioni di presenze, di cui il 55% di turisti stranieri, generando una spesa di 33,9 miliardi di euro. Anche il Giappone ha visto un afflusso significativo, con quasi 37 milioni di turisti internazionali.

In questo contesto, si evidenzia una fragilità crescente: Venezia accoglieattualmente circa 25 milioni di turisti all’anno, con il 70% di questi in visita per poche ore, a fronte di una popolazione residente di 250.000. Firenze ha superato i 9 milioni di presenze all’anno, mentre il Monte Fuji ha visto oltre 160.000 escursionisti durante l’estate del 2022.

Un’indagine realizzata all’inizio del 2025 rivela che quasi la metà degli italiani ha subito l’impatto del sovraffollamento nel 2024, con un livello di disagio medio di 6 su 10, colpendo maggiormente la fascia di età 35-44 anni. Cresce però la consapevolezza riguardo a un turismo più distribuito: il 60% degli italiani vede nel turismo rurale una soluzione, e il 43% è disposto a pagare di più per esperienze sostenibili.

In questo scenario si è tenuta a Expo Osaka la conferenza “Rural Tourism as a Response to Overtourism: A Comparative Perspective”, organizzata dall’Università di Bergamo. L’evento ha coinvolto sei università italiane e giapponesi, con l’obiettivo di sviluppare strategie per un turismo sostenibile e rigenerativo, migliorando la vita delle comunità locali.