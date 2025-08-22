Turismo sostenibile nel Mediterraneo: strategie e progetti

La Commissione europea ha presentato strategie per proteggere i litorali mediterranei, considerati una risorsa naturale e culturale di grande importanza per l’Unione europea, minacciati dal turismo di massa. Questa iniziativa è stata avviata in risposta a un’interrogazione dell’eurodeputato Aldo Patriciello, riguardante gli effetti ambientali e sociali dell’erosione delle coste e della pressione sulle infrastrutture, insieme all’aumento dei rifiuti e alle tensioni con le comunità locali.

La Commissione ha evidenziato che, sebbene siano le autorità locali a gestire molte di queste problematiche, l’Unione sostiene le destinazioni costiere nel percorso verso un turismo equilibrato. Questo sostegno include l’accesso ai dati, il monitoraggio dei flussi turistici e il dialogo tra le diverse parti interessate.

Tra gli strumenti finanziari attivi, il programma Interreg Euro-Med ha supportato diversi progetti di turismo sostenibile. Inoltre, il progetto Regenera4MED promuove pratiche rigenerative per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, proteggere il patrimonio culturale e rafforzare le comunità locali.

Bruxelles ha menzionato anche il Patto europeo per gli oceani, volto a tutelare gli ecosistemi marini e a sostenere l’economia blu. È previsto un aggiornamento entro la fine del 2025 degli orientamenti “Tourism and Recreational Activities in Natura 2000”, che garantirà il mantenimento della sostenibilità delle attività ricreative nelle aree protette.

Infine, è in preparazione una strategia dell’Unione per il turismo sostenibile, che sarà consultata pubblicamente, coinvolgendo cittadini e stakeholder nel tentativo di bilanciare sviluppo turistico, tutela ambientale e partecipazione delle comunità locali.