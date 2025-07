Turismo sostenibile: la partnership tra WWF e VOIhotels

L’industria del turismo si sta sempre più orientando verso pratiche più sostenibili e responsabili. In questo contesto, WWF Italia ha avviato una nuova collaborazione con VOIhotels, con l’obiettivo di integrare l’ospitalità di qualità con un impegno attivo per la protezione dell’ambiente.

Questa partnership rientra nella campagna “Our Nature” del WWF, che mira a contrastare la perdita di habitat e specie entro il 2030, contribuendo al ripristino degli ecosistemi e all’espansione delle aree protette in Italia e nel mondo. L’accordo prevede un supporto alle Oasi WWF, oltre 100 aree protette che si estendono per circa 27.000 ettari in 19 regioni italiane. Queste aree sono dedicate a attività di recupero della fauna selvatica, protezione degli habitat delicati e programmi educativi per scuole e famiglie.

VOIhotels si concentrerà soprattutto sulle regioni dove opera, promuovendo la fruizione responsabile di Oasi vicine alle proprie strutture, come Le Cesine in Puglia e Monte Arcosu in Sardegna. Inoltre, sono previste attività educative per i giovani ospiti, grazie all’attivazione di laboratori e giochi tematici, favorendo così la consapevolezza e il rispetto per l’ambiente.

VOIhotels, già impegnata nella riduzione dell’uso della plastica e nell’utilizzo di energia rinnovabile, si propone di massimizzare i benefici del turismo sostenibile. Con questa collaborazione, WWF e VOIhotels intendono esplorare ulteriori sviluppi futuri per continuare a minimizzare l’impatto ambientale e promuovere un vero contatto con la natura durante il soggiorno nei resort.