Turismo sostenibile: la guida Alpi on the Road a Torino

Green community e turismo sostenibile sono i temi principali di un incontro pubblico organizzato dall’UNCEM, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. L’evento si svolgerà nella sala panoramica della Città Metropolitana di Torino e servirà ad analizzare e approfondire questi argomenti, con particolare focus sulla guida “Alpi on the Road”.

Durante l’incontro, sarà presentata questa nuova guida di Lonely Planet Italia, che propone 50 itinerari da percorrere in auto, moto o camper. I percorsi comprendono 25 itinerari in Italia e 25 all’estero, attraversando tutto l’arco alpino e invitando i viaggiatori a vivere esperienze indimenticabili nel rispetto dell’ambiente. Ogni itinerario è corredato di mappe dettagliate e indicazioni chiare tappa dopo tappa, per garantire un viaggio fluido e ricco di scoperte.

La guida include anche approfondimenti culturali, che esplorano la storia locale, le tradizioni e le identità linguistiche delle diverse aree. Non mancano sezioni dedicate alle soste gastronomiche e alle specialità regionali, offrendo ai lettori un’esperienza completa e immersiva.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti e si rivolge a sindaci, amministratori locali, operatori turistici e coordinatori di associazioni interessate. Tra gli interventi previsti, ci saranno il direttore di Lonely Planet Italia e diversi rappresentanti dell’UNCEM e delle istituzioni locali.