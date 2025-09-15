Turismo sostenibile in Toscana: risposte all’overtourism

Il borgo toscano di San Gimignano, insieme ad Amalfi, Capri e Polignano, sta guidando una richiesta di strumenti concreti per gestire l’overtourism senza danneggiare i residenti.

La Carta di Amalfi è stata creata da oltre venti Comuni italiani con una forte vocazione turistica per trovare un equilibrio tra crescita economica e qualità della vita. I sindaci chiedono al Governo nuovi poteri per affrontare la crescente pressione turistica, ormai presente anche nei borghi di piccole dimensioni come San Gimignano.

In alta stagione, San Gimignano accoglie migliaia di visitatori al giorno, mentre la sua popolazione residente è limitata. È fondamentale quindi poter assumere personale stagionale con maggiore flessibilità. Queste risorse sono cruciali per garantire la pulizia del centro storico, la gestione dei flussi turistici, l’informazione e la vigilanza, evitando così un aumento insostenibile della pressione sui residenti.

Il borgo richiede, come gli altri Comuni firmatari, poteri specifici per regolare gli accessi. Misure come ticket d’ingresso, restrizioni orarie o prenotazioni obbligatorie potrebbero contribuire a mantenere i flussi di visitatori entro limiti sostenibili. Anche Amalfi e Capri si trovano ad affrontare sfide simili dovute all’afflusso di turisti giornalieri.

San Gimignano, insieme a Polignano a Mare e Taormina, propone uno status speciale per i Comuni turistici tramite le Zone Turistiche Speciali, per implementare leve fiscali destinate a finanziare i servizi straordinari senza gravare sui residenti.

Una conseguenza positiva di queste misure potrebbe essere la valorizzazione delle località vicine. Regole di accesso più selettive potrebbero spingere i turisti a scoprire borghi meno noti nelle vicinanze, alleviando la pressione su destinazioni iconiche e creando nuove opportunità economiche per aree meno frequentate.