Turismo Sostenibile in Tarvisio: Il Forum da Non Perdere

Il Consorzio del Tarvisiano si impegna attivamente per un turismo sostenibile, diventando partner del progetto Interreg INDIALPS. Questo progetto mira a conciliare la fruizione turistica e la tutela dell’ambiente, coinvolgendo Italia, Austria e Slovenia. Le collaborazioni includono il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, l’Università di Padova, il Parco Naturale del Dobratsch, l’Ufficio Turistico di Villach e l’Università della Carinzia FH Kärnten.

Le principali attività di INDIALPS comprendono l’analisi dei flussi turistici nei Parchi Naturali, l’identificazione delle aree più vulnerabili per la fauna e la flora, progetti di sensibilizzazione ambientale per studenti e comunità locali, e lo scambio di buone pratiche tra i vari partner. Il Consorzio si propone di estendere l’esperienza del Tarvisiano, già certificato GSTC, a tutta la Riserva di Biosfera MAB UNESCO delle Prealpi Giulie, che include 17 comuni con un ricco patrimonio naturalistico e culturale.

Tra le iniziative programmate si distingue il Forum del Turismo Sostenibile, che si terrà il 27 e 28 settembre presso l’Auditorium Julius Kugy di Tarvisio, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo. Giunto alla sua quinta edizione e realizzato in collaborazione con l’Italy Working Group GSTC, il Forum riunirà istituzioni, operatori turistici ed enti di tutela ambientale.

Il programma del 27 settembre prevede interventi in plenaria, workshop tematici e momenti di networking, mentre il 28 settembre sarà dedicato a un’escursione guidata nel Bosco PEFC “NaTUra” oppure, in caso di maltempo, alla miniera di Cave del Predil. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione entro il 20 settembre.