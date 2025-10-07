Turismo sostenibile in Sicilia: viaggio nella Costa del Mito

Alla fiera TTG Travel Experience di Rimini, che si terrà dall’8 al 10 ottobre, il DMO Distretto Turistico Valle dei Templi presenterà un’offerta di turismo sostenibile, che valorizza il patrimonio millenario, la natura e lo stile di vita mediterraneo orientato alla longevità.

L’obiettivo è promuovere la Costa del Mito e i Monti Sicani come mete di eccellenza, integrando itinerari culturali, esperienze all’aria aperta e una cucina identitaria. Partecipare al TTG offre l’opportunità di mostrare un modello di turismo che combina benessere, autenticità e rispetto per l’ambiente, mirando a un’offerta che superi la stagionalità e generi benefici duraturi per le comunità locali.

La strategia si articola in diverse direttrici: un calendario di eventi distribuiti, con il Salone dei Sicani e della Dieta Mediterranea, previsto ad Agrigento, che si concentrerà su esperienze e promozione internazionale; il turismo lento e digitale, con cammini a piedi, in bicicletta e a cavallo, supportati da applicazioni innovative per una fruizione accessibile; percorsi inclusivi per famiglie, anziani e persone con disabilità, nel rispetto della biodiversità; e la partecipazione attiva delle comunità locali, coinvolgendo produttori, artigiani e giovani imprenditori in un processo di innovazione sociale.

Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, ha sottolineato che la fiera è un’occasione per delineare una visione integrata che unisce i valori della Dieta Mediterranea e la promozione turistica. La manifestazione di ottobre rappresenterà un momento chiave per il benessere, l’identità e lo sviluppo sostenibile della regione. Con questa partecipazione, il DMO rafforza l’impegno a trasformare la Dieta Mediterranea in un motore di sviluppo territoriale e turistico.