Viaggi

Turismo sostenibile in Puglia: dialogo e partecipazione

Giovedì 2 ottobre, alle ore 17.00, il Parco nazionale dell’Alta Murgia terrà un incontro a Gravina, in via Firenze 10. L’evento coinvolgerà operatori pubblici e privati del territorio, insieme a quelli recentemente certificati con la Carta europea del turismo sostenibile (CETS). Questo incontro segna l’inizio di un processo partecipativo volto a elaborare la nuova Strategia e il Piano d’Azione della CETS per il periodo 2026-2030. L’obiettivo è creare, in sinergia con i portatori d’interesse locali, una visione condivisa e azioni pratiche per migliorare la qualità dell’accoglienza, tutelare il paesaggio e promuovere lo sviluppo locale.

La Carta Europea del Turismo Sostenibile, promossa da EUROPARC Federation, è un riconoscimento a livello europeo per modelli di turismo che rispettano la natura. La partecipazione di enti locali, imprese turistiche, associazioni e cittadini è fondamentale in tutte le fasi di questo processo di pianificazione. Il Forum è la prima di una serie di attività che includeranno incontri pubblici, tavoli tematici e momenti di co-progettazione. Questi eventi si concentreranno sul miglioramento delle proposte e sull’innovazione dell’offerta turistica, in linea con gli obiettivi del MurGEopark – Geoparco Mondiale UNESCO, che valorizza la geodiversità e l’identità culturale del territorio murgiano.

Il percorso di partecipazione è aperto a istituzioni locali, operatori dell’ospitalità, guide, associazioni, scuole e cittadini. Partecipare al Forum rappresenta un’opportunità per contribuire alla costruzione della nuova Strategia CETS e per condividere idee e suggerimenti su uno sviluppo turistico sostenibile.

