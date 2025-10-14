15.2 C
Roma
martedì – 14 Ottobre 2025
Viaggi

Turismo sostenibile in Liguria: scopri la Spezia tutto l’anno

Da StraNotizie
Turismo sostenibile in Liguria: scopri la Spezia tutto l’anno

L’amministrazione della Spezia ha l’obiettivo di rendere la proposta turistica più variegata e attrattiva, in modo da attrarre visitatori tutto l’anno, promuovendo un turismo sostenibile e diffuso. I recenti dati sul turismo estivo sono positivi, con una leggera flessione delle presenze ma un aumento degli arrivi. Da gennaio a luglio, le presenze sono aumentate del 4%.

Focalizzandosi sul comune, fino a luglio gli arrivi hanno raggiunto 194.945, aumentando del 3,38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le presenze hanno toccato 433.709, un incremento del 4,07%. Si osserva un notevole incremento del turismo italiano (+11,86%) e una stabilità del turismo straniero (+1,08%), contrariamente a quanto avviene nel resto della Liguria. A livello provinciale, si registrano 636.884 arrivi, con un lieve aumento dello 0,51%.

Maria Grazia Frijia, assessore al turismo, sottolinea il lavoro collaborativo tra l’amministrazione e le associazioni di categoria. Durante i mesi autunnali si punterà su campagne digitali, in particolare con influencer che promuovono il territorio in bassa stagione. È stato avviato il ‘Progetto Influencer’, che prevede la partecipazione di sei influencer specializzati nel raccontare le bellezze della Spezia.

Si sta preparando anche un progetto per la riqualificazione di alcune aree del comune, con un investimento di 875 mila euro, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre. L’obiettivo è aumentare la durata dei soggiorni, passando da un pernottamento medio di due notti a una settimana. Le associazioni di categoria stanno lavorando per offrire pacchetti che incentivino visite più lunghe. Il sindaco Peracchini dichiara che questi risultati dimostrano l’importanza del turismo per l’economia locale.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Trump alla Knesset: Espulsione di Deputati per Proteste
Articolo successivo
Musica di Händel al Festival di Vignola: un concerto imperdibile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.