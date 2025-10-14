Turismo sostenibile in Liguria: scopri la Spezia tutto l’anno

L’amministrazione della Spezia ha l’obiettivo di rendere la proposta turistica più variegata e attrattiva, in modo da attrarre visitatori tutto l’anno, promuovendo un turismo sostenibile e diffuso. I recenti dati sul turismo estivo sono positivi, con una leggera flessione delle presenze ma un aumento degli arrivi. Da gennaio a luglio, le presenze sono aumentate del 4%.

Focalizzandosi sul comune, fino a luglio gli arrivi hanno raggiunto 194.945, aumentando del 3,38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le presenze hanno toccato 433.709, un incremento del 4,07%. Si osserva un notevole incremento del turismo italiano (+11,86%) e una stabilità del turismo straniero (+1,08%), contrariamente a quanto avviene nel resto della Liguria. A livello provinciale, si registrano 636.884 arrivi, con un lieve aumento dello 0,51%.

Maria Grazia Frijia, assessore al turismo, sottolinea il lavoro collaborativo tra l’amministrazione e le associazioni di categoria. Durante i mesi autunnali si punterà su campagne digitali, in particolare con influencer che promuovono il territorio in bassa stagione. È stato avviato il ‘Progetto Influencer’, che prevede la partecipazione di sei influencer specializzati nel raccontare le bellezze della Spezia.

Si sta preparando anche un progetto per la riqualificazione di alcune aree del comune, con un investimento di 875 mila euro, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre. L’obiettivo è aumentare la durata dei soggiorni, passando da un pernottamento medio di due notti a una settimana. Le associazioni di categoria stanno lavorando per offrire pacchetti che incentivino visite più lunghe. Il sindaco Peracchini dichiara che questi risultati dimostrano l’importanza del turismo per l’economia locale.