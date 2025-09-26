20.6 C
Turismo Sostenibile in Italia: Scopri le Esperienze Autentiche

Turismo Sostenibile in Italia: Scopri le Esperienze Autentiche

Si cerca un turismo sempre più sostenibile, in contrasto con quello di massa, spesso invadente e condizionato dalle tendenze sociali. Per questo, la Giornata mondiale del turismo si concentra sul tema “Turismo e trasformazione sostenibile”.

In occasione di questa giornata, il Dicastero per l’evangelizzazione ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo per proteggere l’ambiente, evidenziando che anche i turisti sono sempre più sensibili alla sostenibilità. Paola Moressa, guida turistica attiva tra Montegrotto Terme e altre località, promuove un turismo che valorizza le comunità locali, incontrando artigiani, ristoratori e realtà familiari, come un frantoio gestito da una giovane coppia. Questo tipo di turismo non si basa su grandi numeri, ma piuttosto su gruppi ristretti che desiderano approfondire la cultura del luogo.

Dopo la pandemia, Moressa ha notato un aumento di richieste da famiglie e coppie, interessate a esperienze genuine e locali. Questi turisti mostrano apprezzamento per quanto scoprono, contribuendo a visitare luoghi meno conosciuti e ad evitare il turismo di massa. Un altro segmento in crescita è il cicloturismo, praticato soprattutto da tedeschi e austriaci. Tuttavia, la mancanza di infrastrutture adeguate limita ulteriormente le potenzialità del territorio.

Un esempio di turismo sostenibile è l’impresa naturalistica “A perdifiato”, che offre esperienze nella natura e si impegna per la didattica ambientale. L’azienda promuove attività all’aperto e iniziative di pulizia per proteggere l’ambiente, sottoscrivendo la Carta europea del turismo sostenibile.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un turismo che unisca culture e preservi i patrimoni, sottolineando come questa forma di viaggio possa anche contribuire alla sostenibilità e alla resilienza delle comunità.

