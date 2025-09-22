Turismo sostenibile in Italia: riscoprire l’accoglienza genuina

Michil Costa, un rinomato albergatore dell’Alto Adige, sarà a Sirmione il 31 ottobre presso la Biblioteca Comunale per presentare il suo libro “FuTurismo”. Durante questo evento, Costa esprimerà la sua preoccupazione per la monocultura turistica e il fenomeno del “turismo porno-alpino”, evidenziando come un eccessivo focus sul divertimento e l’omologazione stiano svuotando i territori del loro fascino autentico. Il suo intervento sarà accompagnato da un dialogo con la giornalista Marina Brognoli, che porterà alla luce importanti questioni legate al turismo sostenibile e alla necessità di un’accoglienza genuina.

Nel suo libro, Costa propone un’alternativa basata su principi di sostenibilità e bene comune, invitando a rivedere l’esperienza del viaggio in modo che possa risultare arricchente per le persone. Le sue osservazioni sono indirizzate sia agli operatori del settore turistico che ai viaggiatori più consapevoli, ponendo l’accento sulla necessità di preservare l’ambiente e il paesaggio come elemento fondamentale. L’incontro si preannuncia come un’opportunità per avviare una discussione profonda su come dovrebbe evolversi il turismo in futuro e quale ruolo ognuno di noi deve giocare nella promozione di un’accoglienza autentica.