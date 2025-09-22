27 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Viaggi

Turismo sostenibile in Italia: riscoprire l’accoglienza genuina

Da StraNotizie
Turismo sostenibile in Italia: riscoprire l’accoglienza genuina

Michil Costa, un rinomato albergatore dell’Alto Adige, sarà a Sirmione il 31 ottobre presso la Biblioteca Comunale per presentare il suo libro “FuTurismo”. Durante questo evento, Costa esprimerà la sua preoccupazione per la monocultura turistica e il fenomeno del “turismo porno-alpino”, evidenziando come un eccessivo focus sul divertimento e l’omologazione stiano svuotando i territori del loro fascino autentico. Il suo intervento sarà accompagnato da un dialogo con la giornalista Marina Brognoli, che porterà alla luce importanti questioni legate al turismo sostenibile e alla necessità di un’accoglienza genuina.

Nel suo libro, Costa propone un’alternativa basata su principi di sostenibilità e bene comune, invitando a rivedere l’esperienza del viaggio in modo che possa risultare arricchente per le persone. Le sue osservazioni sono indirizzate sia agli operatori del settore turistico che ai viaggiatori più consapevoli, ponendo l’accento sulla necessità di preservare l’ambiente e il paesaggio come elemento fondamentale. L’incontro si preannuncia come un’opportunità per avviare una discussione profonda su come dovrebbe evolversi il turismo in futuro e quale ruolo ognuno di noi deve giocare nella promozione di un’accoglienza autentica.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Cucina e Turismo: Sapori dei Castelli Romani da Scoprire
Articolo successivo
Salvataggio dei Beagle: nove storie di rinascita in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.