Turismo sostenibile in Italia: realtà e prospettive future

Riformare il turismo implica non solo ridurre le emissioni, ma anche ripensare un sistema economico e culturale che genera significativi profitti ma allo stesso tempo consuma risorse, altera ecosistemi e crea squilibri sociali. L’impatto del turismo sul clima globale rappresenta circa l’8% delle emissioni totali.

A differenza di altri settori, il turismo può essere influenzato anche dalle scelte individuali, come le destinazioni visitate, i mezzi di trasporto utilizzati e il comportamento dei turisti. In questo contesto, le certificazioni di sostenibilità si rivelano strumenti fondamentali per guidare le politiche locali e le decisioni dei viaggiatori.

Un punto di riferimento internazionale è il Global Sustainable Tourism Council (GSTC), istituito sotto l’egida delle Nazioni Unite. In Italia, la certificazione è promossa da Etifor, una spin-off dell’Università di Padova, che ha sviluppato un protocollo specifico per il turismo. Attualmente, 15 destinazioni italiane sono certificate secondo gli standard del GSTC, tra cui Valsugana, Trento, Siena e il sentiero della Via degli Dei. L’obiettivo è fornire ai visitatori gli strumenti per contribuire al benessere dei territori riducendo il loro impatto.

Secondo il direttore di Etifor, il turismo sostenibile è più di semplici misure relative all’efficienza energetica. È necessaria una visione ampia in grado di gestire la pressione turistica nel tempo. Il protocollo prevede un “destination manager”, il cui compito è bilanciare gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

In aggiunta al GSTC, anche EarthCheck è un modello di riferimento internazionale. La città di Zurigo ha ottenuto la certificazione dopo un’accurata valutazione su vari indicatori. In Italia, EarthCheck è rappresentata dal Terra Institute, con la necessità di un approccio strategico condiviso per garantire l’efficacia dei progetti.