22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Viaggi

Turismo sostenibile in Italia: realtà e prospettive future

Da StraNotizie
Turismo sostenibile in Italia: realtà e prospettive future

Riformare il turismo implica non solo ridurre le emissioni, ma anche ripensare un sistema economico e culturale che genera significativi profitti ma allo stesso tempo consuma risorse, altera ecosistemi e crea squilibri sociali. L’impatto del turismo sul clima globale rappresenta circa l’8% delle emissioni totali.

A differenza di altri settori, il turismo può essere influenzato anche dalle scelte individuali, come le destinazioni visitate, i mezzi di trasporto utilizzati e il comportamento dei turisti. In questo contesto, le certificazioni di sostenibilità si rivelano strumenti fondamentali per guidare le politiche locali e le decisioni dei viaggiatori.

Un punto di riferimento internazionale è il Global Sustainable Tourism Council (GSTC), istituito sotto l’egida delle Nazioni Unite. In Italia, la certificazione è promossa da Etifor, una spin-off dell’Università di Padova, che ha sviluppato un protocollo specifico per il turismo. Attualmente, 15 destinazioni italiane sono certificate secondo gli standard del GSTC, tra cui Valsugana, Trento, Siena e il sentiero della Via degli Dei. L’obiettivo è fornire ai visitatori gli strumenti per contribuire al benessere dei territori riducendo il loro impatto.

Secondo il direttore di Etifor, il turismo sostenibile è più di semplici misure relative all’efficienza energetica. È necessaria una visione ampia in grado di gestire la pressione turistica nel tempo. Il protocollo prevede un “destination manager”, il cui compito è bilanciare gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

In aggiunta al GSTC, anche EarthCheck è un modello di riferimento internazionale. La città di Zurigo ha ottenuto la certificazione dopo un’accurata valutazione su vari indicatori. In Italia, EarthCheck è rappresentata dal Terra Institute, con la necessità di un approccio strategico condiviso per garantire l’efficacia dei progetti.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Marte: Nuove Prove di Vita dalla NASA e le Loro Implicazioni
Articolo successivo
Modifiche al regolamento animali a Milano: novità e polemiche
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.