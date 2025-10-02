Turismo sostenibile in Italia: le nuove rotte da seguire

Formazione, cooperazione e attenzione al territorio sono i pilastri di un turismo sostenibile che è già una realtà. Questo è il tema centrale dell’incontro transfrontaliero “Radici nel futuro: come far crescere il turismo consapevole”, organizzato da Scuola Centrale Formazione (SCF) e CIVIFORM all’interno del progetto europeo MEDS GARDEN+. L’evento, svoltosi presso il Centro San Francesco, ha delineato un settore turistico più equo, evidenziando l’importanza di formare professionisti in grado di combinare tradizione e innovazione.

Il progetto MEDS GARDEN+ si propone di rinnovare l’offerta turistica di confine, trasformando i giardini didattici mediterranei in centri di sviluppo. L’obiettivo è creare una rete di spazi verdi che offra percorsi educativi accessibili e inclusivi. L’incontro ha visto la partecipazione di 70 persone ed è stato aperto dai saluti dei presidenti di SCF e CIVIFORM. La presentazione dei risultati del progetto è stata seguita da un dibattito ricco di esperienze locali.

Tra i relatori, la professoressa Roberta Garibaldi ha discusso le nuove competenze nel turismo enogastronomico, un settore in forte crescita. Il Dott. Ivan Curzolo ha approfondito i fondi europei per la cooperazione. Un momento significativo è stata la sottoscrizione del Manifesto dei Giardini Didattici Sostenibili e Inclusivi, un impegno verso il futuro.

L’evento ha incluso un “Pranzo parlante” per unire sapori locali e dialogo, oltre a una visita al Giardino Didattico Mediterraneo, per condividere buone pratiche. SCF è riconosciuta a livello nazionale e rappresenta una rete di 50 organismi di formazione. CIVIFORM, con oltre 70 anni di esperienza, promuove corsi in ambiti strategici, supportando la crescita professionale e sociale del territorio.