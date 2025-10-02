19.9 C
Roma
giovedì – 2 Ottobre 2025
Viaggi

Turismo sostenibile in Italia: le nuove rotte da seguire

Da StraNotizie
Turismo sostenibile in Italia: le nuove rotte da seguire

Formazione, cooperazione e attenzione al territorio sono i pilastri di un turismo sostenibile che è già una realtà. Questo è il tema centrale dell’incontro transfrontaliero “Radici nel futuro: come far crescere il turismo consapevole”, organizzato da Scuola Centrale Formazione (SCF) e CIVIFORM all’interno del progetto europeo MEDS GARDEN+. L’evento, svoltosi presso il Centro San Francesco, ha delineato un settore turistico più equo, evidenziando l’importanza di formare professionisti in grado di combinare tradizione e innovazione.

Il progetto MEDS GARDEN+ si propone di rinnovare l’offerta turistica di confine, trasformando i giardini didattici mediterranei in centri di sviluppo. L’obiettivo è creare una rete di spazi verdi che offra percorsi educativi accessibili e inclusivi. L’incontro ha visto la partecipazione di 70 persone ed è stato aperto dai saluti dei presidenti di SCF e CIVIFORM. La presentazione dei risultati del progetto è stata seguita da un dibattito ricco di esperienze locali.

Tra i relatori, la professoressa Roberta Garibaldi ha discusso le nuove competenze nel turismo enogastronomico, un settore in forte crescita. Il Dott. Ivan Curzolo ha approfondito i fondi europei per la cooperazione. Un momento significativo è stata la sottoscrizione del Manifesto dei Giardini Didattici Sostenibili e Inclusivi, un impegno verso il futuro.

L’evento ha incluso un “Pranzo parlante” per unire sapori locali e dialogo, oltre a una visita al Giardino Didattico Mediterraneo, per condividere buone pratiche. SCF è riconosciuta a livello nazionale e rappresenta una rete di 50 organismi di formazione. CIVIFORM, con oltre 70 anni di esperienza, promuove corsi in ambiti strategici, supportando la crescita professionale e sociale del territorio.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
La Politica Oggi: Un Momento Storico per la Nostra Generazione
Articolo successivo
Cani meticci salvati dalla Polizia a Forlì: la loro storia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.