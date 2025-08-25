Turismo sostenibile in Italia: l’appello di Terni per il futuro

Turismo sostenibile in Italia: l’appello di Terni per il futuro

Durante la stagione turistica, la Filcams Cgil di Terni mette in luce l’importanza dell’identità locale e le condizioni di lavoro nel settore, richiedendo interventi urgenti per affrontare la precarietà e promuovere un turismo sostenibile e integrato.

Il sindacato sottolinea l’impegno nelle trattative per conquistare diritti che dovrebbero essere già garantiti. La motivazione principale è migliorare la vita delle persone, piuttosto che concentrarsi su semplici statistiche. La Filcams evidenzia la mancanza di un progetto unitario che valorizzi borghi, sport, ambiente, cultura e gastronomia, integrando attrazioni come la Cascata delle Marmore, il Lago di Piediluco e il Duomo di Orvieto.

Un’attenzione particolare è rivolta alla Cascata delle Marmore, dove i lavoratori svolgono un ruolo cruciale per la gestione estiva. Il sindacato richiede l’adozione di un contratto Federculture per tutelare e valorizzare le professionalità del personale. Vengono criticate la scarsa programmazione culturale, gli appalti a ribasso e la manutenzione inadeguata, fattori che ostacolano lo sviluppo di un sistema turistico realmente integrato con l’economia locale.

